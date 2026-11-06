Объявлен сенсационный состав сборной Англии на матчи против Испании и Хорватии

·68·Спорт
Объявлен сенсационный состав сборной Англии на матчи против Испании и Хорватии
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объявил окончательный состав на решающие матчи Лиги наций в ноябре.
  • В этом списке, наряду с Джудом Беллингемом, место получили его брат Джоб Беллингем, а также молодые дебютанты Льюис-Скелли и Рио Нгумоа.
  • Английские футболисты в обновленном составе выйдут на поле против сборных Испании и Хорватии.

Главный тренер сборной Англии, опытный немецкий специалист Томас Тухель объявил окончательный состав на решающие матчи группового этапа Лиги наций в ноябре. Об этом сообщила официальная пресс-служба команды.

В ноябре «трех львов» ждут крайне важные и напряженные поединки против настоящих грандов континента — сборных Испании и Хорватии.

Полный состав и распределение по линиям

Штаб Томаса Тухеля включил в заявку следующих футболистов:

  • Вратари: Джордан Пикфорд, Джейсон Стил, Джеймс Траффорд;

  • Защитники: Джаррад Брэнтуэйт, Марк Гехи, Льюис Холл, Эзри Конса, Джарелл Куанса, Джед Спенс, Трент Александер-Арнольд, Бен Уайт;

  • Полузащитники: Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Эберечи Эзе, Джеймс Гарнер, Джоб Беллингем, Кинг, Майлз Льюис-Скелли, Деклан Райс;

  • Нападающие: Доминик Калверт-Льюин, Морган Гиббс-Уайт, Энтони Гордон, Гарри Кейн, Рио Нгумоа, Морган Роджерс.

Основные акценты и сенсационные моменты заявки

В списке, выбранном специалистом, внимание болельщиков привлекает ряд примечательных нововведений:

  • Два Беллингема в одной сборной: привлечение в ряды национальной команды Джоба Беллингема наряду с лидером мадридского «Реала» Джудом Беллингемом рассматривается как семейное и историческое событие;

  • Молодое поколение и дебютанты: включение в состав таких многообещающих мастеров кожаного мяча, как юный талант «Арсенала» Льюис-Скелли и Рио Нгумоа, показывает намерение Тухеля обновить команду и добавить ей скорости;

  • Ноябрьские суперматчи: с этим обновленным составом англичане в рамках Лиги наций выйдут на поле против чемпиона Европы Испании, а также сборной Хорватии, которая всегда навязывает серьезную борьбу.

Томас Тухельсборная АнглииЛига нацийДжуд Беллингем
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Садик Хан: «73 гола — Кейн теперь официально один из величайших игроков всех времен»Садик Хан: «73 гола — Кейн теперь официально один из величайших игроков всех времен»27 октября 23:13Томас Тухель жалеет, что не попробовал газон на вкус после победы в МексикеТомас Тухель жалеет, что не попробовал газон на вкус после победы в Мексике16 сентября 09:11Ламин Ямаль высказался о «Золотом мяче» 2026 года: «Я играю не только ради этой награды!»Ламин Ямаль высказался о «Золотом мяче» 2026 года: «Я играю не только ради этой награды!»30 сентября 10:19Тьерри Анри признал превосходство сборной ИспанииТьерри Анри признал превосходство сборной Испании24 сентября 22:34Нико Уильямс назвал Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча»Нико Уильямс назвал Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча»30 сентября 09:12Герой в тени Джуда Беллингема и Гарри Кейна: новый двигатель сборной АнглииГерой в тени Джуда Беллингема и Гарри Кейна: новый двигатель сборной Англии15 июля 14:36
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»