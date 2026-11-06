Объявлен сенсационный состав сборной Англии на матчи против Испании и Хорватии
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- Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объявил окончательный состав на решающие матчи Лиги наций в ноябре.
- В этом списке, наряду с Джудом Беллингемом, место получили его брат Джоб Беллингем, а также молодые дебютанты Льюис-Скелли и Рио Нгумоа.
- Английские футболисты в обновленном составе выйдут на поле против сборных Испании и Хорватии.
Главный тренер сборной Англии, опытный немецкий специалист Томас Тухель объявил окончательный состав на решающие матчи группового этапа Лиги наций в ноябре. Об этом сообщила официальная пресс-служба команды.
В ноябре «трех львов» ждут крайне важные и напряженные поединки против настоящих грандов континента — сборных Испании и Хорватии.
Полный состав и распределение по линиям
Штаб Томаса Тухеля включил в заявку следующих футболистов:
Вратари: Джордан Пикфорд, Джейсон Стил, Джеймс Траффорд;
Защитники: Джаррад Брэнтуэйт, Марк Гехи, Льюис Холл, Эзри Конса, Джарелл Куанса, Джед Спенс, Трент Александер-Арнольд, Бен Уайт;
Полузащитники: Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Эберечи Эзе, Джеймс Гарнер, Джоб Беллингем, Кинг, Майлз Льюис-Скелли, Деклан Райс;
Нападающие: Доминик Калверт-Льюин, Морган Гиббс-Уайт, Энтони Гордон, Гарри Кейн, Рио Нгумоа, Морган Роджерс.
Основные акценты и сенсационные моменты заявки
В списке, выбранном специалистом, внимание болельщиков привлекает ряд примечательных нововведений:
Два Беллингема в одной сборной: привлечение в ряды национальной команды Джоба Беллингема наряду с лидером мадридского «Реала» Джудом Беллингемом рассматривается как семейное и историческое событие;
Молодое поколение и дебютанты: включение в состав таких многообещающих мастеров кожаного мяча, как юный талант «Арсенала» Льюис-Скелли и Рио Нгумоа, показывает намерение Тухеля обновить команду и добавить ей скорости;
Ноябрьские суперматчи: с этим обновленным составом англичане в рамках Лиги наций выйдут на поле против чемпиона Европы Испании, а также сборной Хорватии, которая всегда навязывает серьезную борьбу.
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