Каннаваро — футболистам «Наполи»: «На поле нужно держать рот на замке и следить за руками»

·82·Спорт
Каннаваро — футболистам «Наполи»: «На поле нужно держать рот на замке и следить за руками»
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  • Главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро призвал футболистов «Наполи» отбросить лишние эмоции и конфликты на поле, сосредоточившись исключительно на игре.
  • Он подчеркнул необходимость решать все претензии после игры в раздевалке.
  • Эксперт также отметил важность ставить командную дисциплину на первое место.

Бывший защитник «Наполи», а ныне главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказал свое мнение о проблемной ситуации вокруг неаполитанской команды и дал футболистам серьезный совет.

В интервью изданию Калкионаполи1926.it обладатель «Золотого мяча» подчеркнул, что необходимо отбросить лишние эмоции и конфликты на поле, сосредоточившись исключительно на игре.

«Решайте лишние эмоции в раздевалке»: требование Каннаваро

Известный представитель неаполитанского футбола отметил необходимость ставить командную дисциплину на первое место:

  • Сдержанность на поле: «Я считаю, что на поле нужно держать рот на замке и следить за руками. Нет нужды в лишних движениях и спорах. Все остальные претензии и вопросы можно решить после игры в раздевалке», — сказал Каннаваро;

  • Ответственность футболистов: Тренер подчеркнул, что неправильно сваливать всю вину только на штаб: «Можно иметь лучшие идеи в мире, но успех любого тренера на 80–90 процентов зависит непосредственно от действий футболистов».

Сложная ситуация «Наполи» и решающий бой против «Лацио»

В настоящее время неаполитанский клуб переживает тяжелые времена в чемпионате Италии:

  • 8-е место в таблице: Команда под руководством Массимилиано Аллегри опустилась на 8-е место в турнирной таблице Серии А и значительно отстает от чемпионской гонки;

  • Экзамен против лидера: В следующем туре «Наполи» выйдет на поле против лидера чемпионата — «Лацио». Ожидается, что это центральное противостояние станет для неаполитанцев решающим испытанием в плане выхода из кризиса и восстановления своих позиций.

Фабио КаннавароНаполиСерия АЛацио
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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