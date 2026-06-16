Убит известный российский художник, автор карикатур на Путина и Лукашенко

·97·Мир
Убит известный российский художник, автор карикатур на Путина и Лукашенко

В Польше был застрелен российский художник и акционист Семён Скрепецкий (Роберт Кузовков).

По имеющимся данным, инцидент произошел в городе Бяла-Подляска. Неизвестный несколько раз выстрелил в художника с близкого расстояния на территории автостоянки.

Прибывшие на место происшествия врачи не смогли спасти его жизнь. После случившегося правоохранительные органы начали масштабные поисковые мероприятия.

По предварительным данным, в преступлении могли быть замешаны два человека. В некоторых сообщениях утверждается, что один из подозреваемых является гражданином Беларуси и уже задержан.

Семён Скрепецкий был известен своими карикатурами на Владимира Путина, Александра Лукашенко и других политических деятелей. С 2021 года он проживал в Польше.

Семён СкрепецкийВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоПольшаБяла-Подляска
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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