Убит известный российский художник, автор карикатур на Путина и Лукашенко
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В Польше был застрелен российский художник и акционист Семён Скрепецкий (Роберт Кузовков).
По имеющимся данным, инцидент произошел в городе Бяла-Подляска. Неизвестный несколько раз выстрелил в художника с близкого расстояния на территории автостоянки.
Прибывшие на место происшествия врачи не смогли спасти его жизнь. После случившегося правоохранительные органы начали масштабные поисковые мероприятия.
По предварительным данным, в преступлении могли быть замешаны два человека. В некоторых сообщениях утверждается, что один из подозреваемых является гражданином Беларуси и уже задержан.
Семён Скрепецкий был известен своими карикатурами на Владимира Путина, Александра Лукашенко и других политических деятелей. С 2021 года он проживал в Польше.
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