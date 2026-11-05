В США — 6%, а у нас: какую часть заработка узбекистанцы тратят на еду?
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- Население Узбекистана тратит в среднем 44,8 процента своих потребительских расходов на продукты питания.
- Это занимает 7-е место в списке стран с самыми высокими показателями по доле расходов на еду.
- По данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, эти расходы могут достигать 56,5 процента.
Население Узбекистана тратит значительную часть своих потребительских расходов — в среднем 44,8 процента (в округлении около 45 процентов) — исключительно на повседневные продукты питания. Это подтверждает глобальная рейтинговая карта, составленная на основе исследований Министерства сельского хозяйства США (УСДА Экономик Ресеарч Сервике).
Согласно представленной инфографике, Узбекистан занимает 7-е место в списке 10 стран мира, где на продукты питания выделяется самая большая доля семейного бюджета. Примечательно, что национальная статистика фиксирует еще более серьезный показатель: по данным внутренних обследований домохозяйств Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, на практике эта цифра может достигать 56,5 процента расходов.
Что говорит закон Энгеля и почему это важный показатель?
В экономической науке существует известный закон Энгеля, который считается главным критерием при оценке реального уровня благосостояния населения:
Соотношение доходов и «желудка»: Чем ниже реальный доход семьи или общества, тем выше процент бюджета, который уходит на еду и продукты;
Ограничение развития: По мере роста доходов доля расходов на питание резко снижается, а высвободившиеся средства направляются на образование детей, качественное здравоохранение, путешествия, личный комфорт и сбережения на будущее;
Риск инфляции: Высокие расходы на продукты питания означают, что население страны крайне чувствительно и уязвимо к изменениям рыночных цен и продовольственной инфляции.
Ситуация в мире: резкий контраст с развитыми странами
Данные расчеты включают только продукты, приобретаемые для домашнего потребления, и не учитывают расходы на рестораны, кафе, алкогольные напитки и табачные изделия:
ТОП-10 стран, тратящих больше всего денег на еду (согласно инфографике):
Нигерия — 56%
Мьянма — 55%
Лаос — 54%
Кения — 49%
Туркменистан — 46%
Танзания — 46%
Узбекистан — 45% (точнее 44,8%)
Камерун — 43%
Кот-д'Ивуар — 43%
Казахстан — 42% (точнее 41,7%)
Показатели соседей и развитых стран:
СНГ и близлежащие страны: Украина — 42% (41,6%), Беларусь — 30,6%, Россия — 26% (25,7%), Турция — 22%;
Ведущие экономики: Население США тратит на еду всего 6% своих расходов. В Великобритании и Ирландии этот показатель составляет 8%, в Германии и Норвегии — 12%, а во Франции и Японии — 13% и 16% соответственно.
Эксперты подчеркивают, что главным фактором повышения благосостояния населения в Узбекистане является обеспечение роста реальных доходов граждан и усиление внутренней конкуренции, гарантирующей стабильность цен на продовольственном рынке.
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