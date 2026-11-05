В США — 6%, а у нас: какую часть заработка узбекистанцы тратят на еду?

·75·Мир
В США — 6%, а у нас: какую часть заработка узбекистанцы тратят на еду?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Население Узбекистана тратит в среднем 44,8 процента своих потребительских расходов на продукты питания.
  • Это занимает 7-е место в списке стран с самыми высокими показателями по доле расходов на еду.
  • По данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, эти расходы могут достигать 56,5 процента.

Население Узбекистана тратит значительную часть своих потребительских расходов — в среднем 44,8 процента (в округлении около 45 процентов) — исключительно на повседневные продукты питания. Это подтверждает глобальная рейтинговая карта, составленная на основе исследований Министерства сельского хозяйства США (УСДА Экономик Ресеарч Сервике).

Согласно представленной инфографике, Узбекистан занимает 7-е место в списке 10 стран мира, где на продукты питания выделяется самая большая доля семейного бюджета. Примечательно, что национальная статистика фиксирует еще более серьезный показатель: по данным внутренних обследований домохозяйств Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, на практике эта цифра может достигать 56,5 процента расходов.

Что говорит закон Энгеля и почему это важный показатель?

В экономической науке существует известный закон Энгеля, который считается главным критерием при оценке реального уровня благосостояния населения:

  • Соотношение доходов и «желудка»: Чем ниже реальный доход семьи или общества, тем выше процент бюджета, который уходит на еду и продукты;

  • Ограничение развития: По мере роста доходов доля расходов на питание резко снижается, а высвободившиеся средства направляются на образование детей, качественное здравоохранение, путешествия, личный комфорт и сбережения на будущее;

  • Риск инфляции: Высокие расходы на продукты питания означают, что население страны крайне чувствительно и уязвимо к изменениям рыночных цен и продовольственной инфляции.

Ситуация в мире: резкий контраст с развитыми странами

Данные расчеты включают только продукты, приобретаемые для домашнего потребления, и не учитывают расходы на рестораны, кафе, алкогольные напитки и табачные изделия:

  • ТОП-10 стран, тратящих больше всего денег на еду (согласно инфографике):

    1. Нигерия — 56%

    2. Мьянма — 55%

    3. Лаос — 54%

    4. Кения — 49%

    5. Туркменистан — 46%

    6. Танзания — 46%

    7. Узбекистан — 45% (точнее 44,8%)

    8. Камерун — 43%

    9. Кот-д'Ивуар — 43%

    10. Казахстан — 42% (точнее 41,7%)

  • Показатели соседей и развитых стран:

    • СНГ и близлежащие страны: Украина — 42% (41,6%), Беларусь — 30,6%, Россия — 26% (25,7%), Турция — 22%;

    • Ведущие экономики: Население США тратит на еду всего 6% своих расходов. В Великобритании и Ирландии этот показатель составляет 8%, в Германии и Норвегии — 12%, а во Франции и Японии — 13% и 16% соответственно.

В США — 6%, а у нас: какую часть заработка узбекистанцы тратят на еду?

Эксперты подчеркивают, что главным фактором повышения благосостояния населения в Узбекистане является обеспечение роста реальных доходов граждан и усиление внутренней конкуренции, гарантирующей стабильность цен на продовольственном рынке.

Агентство статистики при Президенте Республики УзбекистанUSDAзакон Энгеляпродовольственная инфляция
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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