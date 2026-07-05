Девушка, чистившая космический туалет, стала руководителем проекта по Марсу

Клэр Парфитт, которая в 14 лет во время стажировки занималась чисткой космического туалета, спустя годы стала специалистом, руководящим одним из важнейших проектов по изучению Марса в Европейском космическом агентстве.

Интерес Клэр, родившейся в Ноттингеме, к космосу зародился ещё в школьные годы. Сначала она подала заявку на стажировку в NASA, но получила отказ. После этого ей удалось пройти стажировку в Национальном космическом научном центре в Лестере.

В то время центр готовился к открытию главного космического музея Великобритании — Национального космического центра. Клэр участвовала в приёме и подготовке экспонатов. Среди них был и космический туалет, в процессе вскрытия, чистки и хранения которого она принимала участие.

Кроме того, она участвовала в приёме скафандра, который носила Хелен Шарман — первый человек из Великобритании, совершивший полёт в космос. По словам Клэр, именно этот опыт стал сильным стимулом для выбора будущей профессии.

Впоследствии она получила высшее образование в области физики и докторскую степень по инженерии энергетических систем космических аппаратов. В ходе своей деятельности она участвовала в ЭксоМарс Росалинд Франклин — марсоходе, исследующем поверхность Марса, а также в миссии СМИЛЭ , изучающей взаимодействие солнечного ветра и магнитного поля Земли.

С 2019 года Клэр Парфитт работает в Европейском центре космических исследований и технологий Европейского космического агентства в Нидерландах. В настоящее время она руководит командой, планирующей будущие марсианские экспедиции с участием людей и роботов. Также она является председателем Международной рабочей группы по изучению Марса.

По словам специалиста, Марс с научной точки зрения является одной из важнейших планет, и его глубокое изучение имеет большое значение для будущих пилотируемых полётов.

«Росалинд Франклин будет запущен в 2028 году, это станет очень волнующим событием. В ближайшие десятилетия мы должны тщательно планировать все шаги, чтобы сохранить Марс и получить для Европы наиболее ценные научные данные», — сказала Клэр Парфитт.