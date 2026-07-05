Девушка, чистившая космический туалет, стала руководителем проекта по Марсу

·65·Мир
Девушка, чистившая космический туалет, стала руководителем проекта по Марсу

Клэр Парфитт, которая в 14 лет во время стажировки занималась чисткой космического туалета, спустя годы стала специалистом, руководящим одним из важнейших проектов по изучению Марса в Европейском космическом агентстве.

Интерес Клэр, родившейся в Ноттингеме, к космосу зародился ещё в школьные годы. Сначала она подала заявку на стажировку в NASA, но получила отказ. После этого ей удалось пройти стажировку в Национальном космическом научном центре в Лестере.

В то время центр готовился к открытию главного космического музея Великобритании — Национального космического центра. Клэр участвовала в приёме и подготовке экспонатов. Среди них был и космический туалет, в процессе вскрытия, чистки и хранения которого она принимала участие.

Кроме того, она участвовала в приёме скафандра, который носила Хелен Шарман — первый человек из Великобритании, совершивший полёт в космос. По словам Клэр, именно этот опыт стал сильным стимулом для выбора будущей профессии.

Впоследствии она получила высшее образование в области физики и докторскую степень по инженерии энергетических систем космических аппаратов. В ходе своей деятельности она участвовала в ЭксоМарс Росалинд Франклин — марсоходе, исследующем поверхность Марса, а также в миссии СМИЛЭ , изучающей взаимодействие солнечного ветра и магнитного поля Земли.

С 2019 года Клэр Парфитт работает в Европейском центре космических исследований и технологий Европейского космического агентства в Нидерландах. В настоящее время она руководит командой, планирующей будущие марсианские экспедиции с участием людей и роботов. Также она является председателем Международной рабочей группы по изучению Марса.

По словам специалиста, Марс с научной точки зрения является одной из важнейших планет, и его глубокое изучение имеет большое значение для будущих пилотируемых полётов.

«Росалинд Франклин будет запущен в 2028 году, это станет очень волнующим событием. В ближайшие десятилетия мы должны тщательно планировать все шаги, чтобы сохранить Марс и получить для Европы наиболее ценные научные данные», — сказала Клэр Парфитт.

Клэр ПарфиттЕвропейское космическое агентствоNASAExoMars Rosalind FranklinХелен Шарман
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Собака по кличке Цунами нашла 26 живых людей под заваламиСобака по кличке Цунами нашла 26 живых людей под заваламиСегодня, 21:58Число жертв землетрясения в Венесуэле приблизилось к 3 тысячамЧисло жертв землетрясения в Венесуэле приблизилось к 3 тысячамСегодня, 21:52Почему Муджтаба Хаменеи не принял участия в похоронах своего отца?Почему Муджтаба Хаменеи не принял участия в похоронах своего отца?Сегодня, 21:15Загадочная пещера в скалах до сих пор ставит ученых в тупикЗагадочная пещера в скалах до сих пор ставит ученых в тупикСегодня, 20:40Роналду отправил видеообращение мальчику, потерявшему семью при землетрясенииРоналду отправил видеообращение мальчику, потерявшему семью при землетрясенииСегодня, 18:19Рейс Москва–Сочи превратился в настоящую концертную площадкуРейс Москва–Сочи превратился в настоящую концертную площадкуСегодня, 18:00
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка