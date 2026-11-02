Найденный в пустыне Сахара 4,1-миллиардный метеорит раскрывает тайны Красной планеты

Марсианский камень, найденный в недрах африканской пустыни Сахара, коренным образом изменил представления об истории космоса и Красной планеты. В результате глубокого анализа, проведенного учеными, было научно доказано, что возраст этого уникального метеорита, получившего название Тегхаза 001, составляет почти 4,1 миллиарда лет.

Международные исследователи и астробиологи называют эту находку «Розеттским камнем» Красной планеты — самым уникальным источником для изучения происхождения и эволюции Марса.

Что известно о находке? (Факты и состав)

Важные аспекты метеорита и его научной классификации заключаются в следующем:

Где и когда найден: был обнаружен в 2022 году на территории пустыни Сахара, приходящейся на территорию государства Мали;

Структура и размер: метеорит состоит из восьми отдельных фрагментов, самый крупный из которых размером с кулак человека;

Как определили возраст?: ученые провели радиологическое исследование изотопов урана и свинца, сохранившихся в кристаллах циркона в составе камня, и установили, что его возраст составляет 4,1 миллиарда лет;

Минеральное богатство: по своему минеральному составу камень состоит из вулканических пород и кристаллических соединений, что означает, что он отделился от самых древних недр планеты.

Заключение ученых и NASA: что происходило на древнем Марсе?

Результаты исследования выдвигают революционные выводы о геологии и биосфере Марса: