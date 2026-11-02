Найденный в пустыне Сахара 4,1-миллиардный метеорит раскрывает тайны Красной планеты
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- Метеорит Тегхаза 001 возрастом 4,1 миллиарда лет, найденный в пустыне Сахара, служит важным научным источником для изучения эволюции Марса.
- Ученые успешно определили возраст этого уникального камня.
- Это стало возможным благодаря анализу изотопов урана и свинца в кристаллах циркона.
Марсианский камень, найденный в недрах африканской пустыни Сахара, коренным образом изменил представления об истории космоса и Красной планеты. В результате глубокого анализа, проведенного учеными, было научно доказано, что возраст этого уникального метеорита, получившего название Тегхаза 001, составляет почти 4,1 миллиарда лет.
Международные исследователи и астробиологи называют эту находку «Розеттским камнем» Красной планеты — самым уникальным источником для изучения происхождения и эволюции Марса.
Что известно о находке? (Факты и состав)
Важные аспекты метеорита и его научной классификации заключаются в следующем:
Где и когда найден: был обнаружен в 2022 году на территории пустыни Сахара, приходящейся на территорию государства Мали;
Структура и размер: метеорит состоит из восьми отдельных фрагментов, самый крупный из которых размером с кулак человека;
Как определили возраст?: ученые провели радиологическое исследование изотопов урана и свинца, сохранившихся в кристаллах циркона в составе камня, и установили, что его возраст составляет 4,1 миллиарда лет;
Минеральное богатство: по своему минеральному составу камень состоит из вулканических пород и кристаллических соединений, что означает, что он отделился от самых древних недр планеты.
Заключение ученых и NASA: что происходило на древнем Марсе?
Результаты исследования выдвигают революционные выводы о геологии и биосфере Марса:
Воздействие жидкой воды: лабораторные анализы наглядно показали, что 4,1 миллиарда лет назад камень подвергся глубоким химическим изменениям непосредственно под воздействием жидкой воды;
Потенциальные условия для жизни: по заявлению представителей NASA, этот факт серьезно подкрепляет научные предположения о том, что в древности на Марсе была активная циркуляция воды и потенциальная среда, подходящая для жизни микроорганизмов;
Однако это не прямое доказательство жизни: специалисты подчеркнули, что, хотя данное открытие доказывает наличие водной среды на Марсе, оно не является окончательным доказательством прямого существования там биотической жизни, но выводит исследования на принципиально новый уровень.
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