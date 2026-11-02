Найденный в пустыне Сахара 4,1-миллиардный метеорит раскрывает тайны Красной планеты

·61·Мир
Найденный в пустыне Сахара 4,1-миллиардный метеорит раскрывает тайны Красной планеты
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  • Метеорит Тегхаза 001 возрастом 4,1 миллиарда лет, найденный в пустыне Сахара, служит важным научным источником для изучения эволюции Марса.
  • Ученые успешно определили возраст этого уникального камня.
  • Это стало возможным благодаря анализу изотопов урана и свинца в кристаллах циркона.

Марсианский камень, найденный в недрах африканской пустыни Сахара, коренным образом изменил представления об истории космоса и Красной планеты. В результате глубокого анализа, проведенного учеными, было научно доказано, что возраст этого уникального метеорита, получившего название Тегхаза 001, составляет почти 4,1 миллиарда лет.

Международные исследователи и астробиологи называют эту находку «Розеттским камнем» Красной планеты — самым уникальным источником для изучения происхождения и эволюции Марса.

Что известно о находке? (Факты и состав)

Важные аспекты метеорита и его научной классификации заключаются в следующем:

  • Где и когда найден: был обнаружен в 2022 году на территории пустыни Сахара, приходящейся на территорию государства Мали;

  • Структура и размер: метеорит состоит из восьми отдельных фрагментов, самый крупный из которых размером с кулак человека;

  • Как определили возраст?: ученые провели радиологическое исследование изотопов урана и свинца, сохранившихся в кристаллах циркона в составе камня, и установили, что его возраст составляет 4,1 миллиарда лет;

  • Минеральное богатство: по своему минеральному составу камень состоит из вулканических пород и кристаллических соединений, что означает, что он отделился от самых древних недр планеты.

Заключение ученых и NASA: что происходило на древнем Марсе?

Результаты исследования выдвигают революционные выводы о геологии и биосфере Марса:

  • Воздействие жидкой воды: лабораторные анализы наглядно показали, что 4,1 миллиарда лет назад камень подвергся глубоким химическим изменениям непосредственно под воздействием жидкой воды;

  • Потенциальные условия для жизни: по заявлению представителей NASA, этот факт серьезно подкрепляет научные предположения о том, что в древности на Марсе была активная циркуляция воды и потенциальная среда, подходящая для жизни микроорганизмов;

  • Однако это не прямое доказательство жизни: специалисты подчеркнули, что, хотя данное открытие доказывает наличие водной среды на Марсе, оно не является окончательным доказательством прямого существования там биотической жизни, но выводит исследования на принципиально новый уровень.

Teghaza 001МарсNASAметеорит
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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