Манзура рассказала о своей любви: стала ли разница в возрасте помехой счастью?

Саид Ходжаев рассказал, что родился в 1998 году в казахстанском городе Шымкент, где и вырос. С Манзура он впервые познакомился, когда певица приехала в Казахстан.

— Я встретил Манзура, сопровождал её в нужные места. Однажды, когда мы ехали в машине, моя мама предложила нам пожениться. Это удивило нас обоих, так как такая мысль даже не приходила нам в голову. Позже я поехал в Ташкент, чтобы получить согласие сестры Манзура. Мы поговорили, мне задали несколько вопросов, а в конце благословили и пожелали счастья, — говорит Саид Ходжаев.

Он отметил, что еще до близкого знакомства с Манзура знал, что в их роду есть такая артистка.

— Я вырос на песнях Манзура. В 10 лет я засыпал под её треки. Не скрываю, что между нами разница в 20 лет, и я никогда этого не стыжусь. Я горжусь тем, что у меня такая супруга. У многих артистов есть высокомерие, но в Манзура я этого не заметил, — говорит он.

По словам Манзура, самой большой мечтой её матери было увидеть дочь замужем и с детьми.

— Мы с мужем из одного рода — династии ишанов. Мой отец был из Шымкента. Если бы он видел моё счастье сегодня, он бы очень обрадовался, что его дочь стала невесткой на его родине. Я выросла в тех горах. Интересно, что спустя 20 лет мой муж вырос в тех же горах, только среди других родственников.

Вспоминая детство, она добавила, что хорошо знала братьев и сестер своего мужа.

— Я видела их, даже нянчила на руках. В то время Саид-ака еще даже не родился, — говорит певица.

«Я не обращаю внимания на критические комментарии»

Саид Ходжаев, комментируя обсуждения в социальных сетях, подчеркнул, что чужие мнения не влияют на его душевное состояние.

— После того как новости о нас вышли, я вообще не обращал внимания на то, что говорят люди. Тратить нервы на мелочи — не в моей натуре. Для меня время — самый ценный дар. Я не хочу тратить его на подобные вещи. В моей жизни есть цели поважнее, — говорит он.

«Вопрос возраста все восприняли естественно»

По мнению Манзура, женщина хочет видеть в муже духовную силу и решительность.

— Какой бы сильной ни была женщина, она хочет видеть рядом человека, который ещё волевее её. Если человек слаб, его мнение может не иметь веса. Именно эту силу я увидела в Саид-ака. Мужчина должен быть на несколько ступеней выше не материально, а характером и нравом.

Певица не скрыла, что поначалу сомневалась из-за разницы в возрасте.

— Мой муж намного моложе меня. Поэтому я думала, что ему больше подойдет молодая девушка. Я говорила об этом и ему самому. Но и муж, и свекровь сказали, что психологически воспринимают это как нечто абсолютно естественное, — говорит Манзура.

Для справки: певица Манзура 21 февраля этого года отметила 48-летие.

«Мечтаем, чтобы по дому бегали наши дети»

Пара говорит, что самые счастливые моменты для них — это совместное чаепитие и беседы.

— В такие моменты мы мечтаем, чтобы наши дети играли дома и звучали их радостные голоса. Манзура очень вкусно готовит гампан. Другие блюда у неё тоже получаются отлично. Она не доводит любой вопрос до скандала, знает своё место. До сегодняшнего дня не было и не будет разговоров в духе «я старше, ты младше», — говорит Саид Ходжаев.

«Теперь она не будет петь дуэтом с певцами-мужчинами»

В ходе интервью Саид Ходжаев затронул и творческую деятельность Манзура.

— Теперь Манзура не будет исполнять дуэты с певцами-мужчинами. Я сам общаюсь с людьми, с которыми нужно обсуждать вопросы творчества. Стараюсь ограничить прямое общение с мужчинами, — сказал он.

«Почему не было свадебного торжества?»

Манзура объяснила, почему не было пышной свадьбы.

— У нас не было свадебного вечера. Муж был за свадьбу, а я — нет. Свадебное платье можно надеть в любое время. Для меня самое большое счастье — не платье, а спокойная и дружная жизнь с мужем, — сказала певица.