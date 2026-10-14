Германия возвращает тысячи сирийцев на родину: началась депортация

·7·Мир
Германия возвращает тысячи сирийцев на родину: началась депортация

Правительство Германии запустило процесс лишения статуса беженца проживающих в стране тысяч граждан Сирии и их принудительной депортации на родину. Согласно сообщению авторитетного немецкого издания Bild, Федеральное ведомство по делам миграции и беженцам (БАМФ) в сентябре направило тысячам сирийцев официальные уведомления об аннулировании их статуса и отсутствии препятствий для депортации.

Официальный Берлин объясняет это решение коренным изменением политической и военной ситуации в Сирии, а также тем, что возвращение граждан туда теперь является безопасным.

Кто подлежит депортации в первую очередь?

Круг лиц, лишенных статуса беженца по решению БАМФ, уже определен:

  • Нарушители и путешественники: Специальные предупредительные письма были отправлены в первую очередь сирийцам, попавшим под контроль полиции, совершившим преступления или правонарушения, а также тем, кто временно выезжал из Германии и возвращался обратно;

  • Официальная правовая формулировка: В направленных письмах отражены выводы о том, что «предоставленный статус беженца аннулируется», «дополнительный статус защиты не предоставляется», а «согласно закону, никаких препятствий для депортации не существует»;

  • Приостановление права на защиту: Лица, чей статус был аннулирован, отныне теряют право на легальное пребывание на территории Германии и пользование социальными льготами.

Главный аргумент Германии: «Война в Сирии закончилась»

Федеральное миграционное ведомство обосновывает данное решение новой геополитической реальностью в Сирии:

  • Режим Асада свергнут: После падения режима Башара Асада в декабре 2024 года гражданская война официально завершилась, а пришедшее к власти переходное правительство контролирует большую часть страны и признано на международном уровне;

  • Вернулось более 1,5 миллиона человек: По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, после падения режима более 1,5 миллиона сирийцев уже добровольно вернулись в свои дома;

  • Альтернативы власти нет: Отмечается, что, хотя различные боевые группировки в регионе создают определенные риски, они не представляют серьезной угрозы для действующей государственной структуры.

План канцлера Мерца и экономия в 6 миллиардов евро

Возвращение сирийских беженцев на родину стало приоритетной политической целью для нового руководства Германии:

  • Цель вернуть 80 процентов беженцев: В настоящее время в Германии проживают в общей сложности 915 тысяч сирийцев, более 415 тысяч из них живут за счет социальных пособий, получаемых непосредственно из государственного бюджета;

  • Миграционная политика: Весной канцлер Фридрих Мерц поставил задачу поэтапно вернуть на родину не менее 80 процентов сирийских беженцев;

  • Огромная выгода для бюджета: По расчетам Ассоциации налогоплательщиков Германии, в случае успешной реализации процесса депортации государственная казна будет ежегодно экономить около 6 миллиардов евро.

Ожидается, что эта масштабная инициатива станет одним из самых крупных и решительных политических шагов по преодолению миграционного кризиса в Германии и всей Европе.

ГерманияСирияBAMFФридрих Мерц
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Работать 3 дня в неделю, отдыхать 4: канцлер Германии предложил новый график работыРаботать 3 дня в неделю, отдыхать 4: канцлер Германии предложил новый график работыСегодня 09:33«Война окончена, возвращайтесь домой!»: Германия планирует депортацию сирийских беженцев«Война окончена, возвращайтесь домой!»: Германия планирует депортацию сирийских беженцев22 сентября 17:04В элитной школе Алматы произошло массовое отравление учащихсяВ элитной школе Алматы произошло массовое отравление учащихсяСегодня 19:41В Алматы 37-летнего мужчины зверски убили из-за парковочного местаВ Алматы 37-летнего мужчины зверски убили из-за парковочного местаСегодня 19:3712-летний мальчик, которого пыталась убить мать, введен в искусственную кому12-летний мальчик, которого пыталась убить мать, введен в искусственную комуСегодня 18:46В Нигерии 15-летний подросток был на волосок от того, чтобы стать членом парламентаВ Нигерии 15-летний подросток был на волосок от того, чтобы стать членом парламентаСегодня 18:31
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель