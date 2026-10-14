Германия возвращает тысячи сирийцев на родину: началась депортация

Правительство Германии запустило процесс лишения статуса беженца проживающих в стране тысяч граждан Сирии и их принудительной депортации на родину. Согласно сообщению авторитетного немецкого издания Bild, Федеральное ведомство по делам миграции и беженцам (БАМФ) в сентябре направило тысячам сирийцев официальные уведомления об аннулировании их статуса и отсутствии препятствий для депортации.

Официальный Берлин объясняет это решение коренным изменением политической и военной ситуации в Сирии, а также тем, что возвращение граждан туда теперь является безопасным.

Кто подлежит депортации в первую очередь?

Круг лиц, лишенных статуса беженца по решению БАМФ, уже определен:

Нарушители и путешественники: Специальные предупредительные письма были отправлены в первую очередь сирийцам, попавшим под контроль полиции, совершившим преступления или правонарушения, а также тем, кто временно выезжал из Германии и возвращался обратно;

Официальная правовая формулировка: В направленных письмах отражены выводы о том, что «предоставленный статус беженца аннулируется», «дополнительный статус защиты не предоставляется», а «согласно закону, никаких препятствий для депортации не существует»;

Приостановление права на защиту: Лица, чей статус был аннулирован, отныне теряют право на легальное пребывание на территории Германии и пользование социальными льготами.

Главный аргумент Германии: «Война в Сирии закончилась»

Федеральное миграционное ведомство обосновывает данное решение новой геополитической реальностью в Сирии:

Режим Асада свергнут: После падения режима Башара Асада в декабре 2024 года гражданская война официально завершилась, а пришедшее к власти переходное правительство контролирует большую часть страны и признано на международном уровне;

Вернулось более 1,5 миллиона человек: По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, после падения режима более 1,5 миллиона сирийцев уже добровольно вернулись в свои дома;

Альтернативы власти нет: Отмечается, что, хотя различные боевые группировки в регионе создают определенные риски, они не представляют серьезной угрозы для действующей государственной структуры.

План канцлера Мерца и экономия в 6 миллиардов евро

Возвращение сирийских беженцев на родину стало приоритетной политической целью для нового руководства Германии:

Цель вернуть 80 процентов беженцев: В настоящее время в Германии проживают в общей сложности 915 тысяч сирийцев, более 415 тысяч из них живут за счет социальных пособий, получаемых непосредственно из государственного бюджета;

Миграционная политика: Весной канцлер Фридрих Мерц поставил задачу поэтапно вернуть на родину не менее 80 процентов сирийских беженцев;

Огромная выгода для бюджета: По расчетам Ассоциации налогоплательщиков Германии, в случае успешной реализации процесса депортации государственная казна будет ежегодно экономить около 6 миллиардов евро.

Ожидается, что эта масштабная инициатива станет одним из самых крупных и решительных политических шагов по преодолению миграционного кризиса в Германии и всей Европе.