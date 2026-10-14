Работать 3 дня в неделю, отдыхать 4: канцлер Германии предложил новый график работы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о поддержке модели, предполагающей работу по 12 часов в течение 3 дней в неделю с полным отдыхом в оставшиеся 4 дня, с целью повышения гибкости трудовой системы и создания новых возможностей для работников. Канцлер сообщил, что выступает за скорейшее принятие нового законопроекта, предусматривающего установление максимального предела рабочего времени не на ежедневной, а на недельной основе.

По данным издания ДВ, выступая 13 октября в Берлине на конференции «День работодателей», организованной Федеральным объединением немецких ассоциаций работодателей (БДА), Мерц подчеркнул необходимость адаптации трудовых отношений к требованиям времени.

«Три дня подряд по 12 часов работы — это больше времени для семьи»

В своем выступлении канцлер обратил внимание на международный опыт и призвал пересмотреть устаревшие взгляды на долгие часы работы:

Опыт международных компаний: «Существуют такие международные предприятия, где работают по 12 часов подряд. Так работаешь три раза в неделю, а затем — достаточно, остальные дни отводятся на отдых», — заявил глава Германии;

Не эксплуатация, а удобство: Мерц отметил, что автоматически расценивать работу более 8 часов в день как эксплуатацию неправильно, и такой гибкий график позволит сотрудникам удобно распределять свое время и больше находиться в кругу семьи;

Переход от ежедневных ограничений к недельным: Согласно готовящемуся законопроекту, суточный предел рабочего времени будет отменен, а вместо него введен максимальный недельный лимит. Это откроет путь для каждого предприятия и сотрудника к составлению индивидуального графика.

Свобода договоров и система увольнения руководителей

Канцлер выступил с инициативой смягчить не только рабочее время, но и другие бюрократические ограничения в трудовом законодательстве:

Срочные трудовые договоры: Работодателям предлагается предоставить более широкие права и свободу при заключении срочных трудовых договоров с сотрудниками;

Вопрос топ-менеджеров: Предусматривается значительное упрощение процесса и порядка увольнения руководителей высшего звена (менеджеров).

Реформы на плечах нового министра

Данное важное трудовое законодательство и ожидаемая пенсионная реформа будут завершены вновь назначенным руководством Германии:

Назначен новый министр: Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 13 октября официально назначил Александра Швайцера , ранее возглавлявшего правительство земли Рейнланд-Пфальц, министром труда и социальных вопросов;

Отставка прежнего министра: Бывший министр Бербель Бас объявила, что из-за тяжелых личных обстоятельств не может в полной мере выполнять свои обязанности, и с 12 октября покинула посты министра и сопредседателя Социал-демократической партии.

Если данный законопроект будет одобрен парламентом, ожидается, что Германия станет одной из самых гибких и свободных в плане формирования рабочей недели стран Европейского Союза.