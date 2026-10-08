"До конца света осталось несколько дней": пророчество южноафриканского священника вызвало ажиотаж в интернете

Южноафриканский пастор Джошуа Млакела заявил, что конец света наступит 12–13 октября.

По словам священника, предсказанное им ранее событие произойдет именно в эти дни. Его заявления широко распространились в социальных сетях и вызывают самые разные реакции среди пользователей.

Некоторые же превратили утверждение пастора в шутку, распространяя в соцсетях различные ироничные посты. В частности, появились шутки вроде «в понедельник можно даже не выходить на работу».

На данный момент никаких научных доказательств, подтверждающих заявления Млакелы о конце света, не существует.