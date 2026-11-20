Стала известна дата выхода новой части «Ледникового периода»
Компания Disney представила официальный трейлер и постер новой части популярной анимационной франшизы «Ледниковый период» — мультфильма «Ледниковый период: Точка кипения» («Ice Age: Boiling Point»). Премьера фильма запланирована на 5 февраля 2027 года.
В новой части Мэнни, Сид, Диего, Элли, Бак и другие герои отправятся в неизведанные уголки затерянного мира, полного опасностей. На этот раз их ждут приключения среди динозавров, вулканов и потоков лавы.
Приключения Скрата также продолжаются. В этот раз компанию ему составят Малыш Скрат и гигантский Скрат юрского периода.
Главных героев мультфильма, как и в предыдущих частях, озвучат Рэй Романо, Джон Легуизамо, Денис Лири, Куин Латифа и Саймон Пегг.
К актерскому составу озвучивания присоединились и новые артисты. Среди них Эшли Парк, Джош Пек, Винсент Тонг, Адам Дивайн и Коко Джонс. Эшли Парк озвучит Зи, Джош Пек — Эдди, Винсент Тонг — Крэша, Адам Дивайн — Джулиана, а Коко Джонс — Пичес.
Режиссером анимационного фильма выступил Джон Донкин, ранее работавший над проектом «Ледниковый период: Приключения Бака». Продюсером фильма стала Лори Форте.
Новый мультфильм выйдет в прокат исключительно в кинотеатрах с 5 февраля 2027 года.
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