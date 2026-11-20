Компания Disney представила официальный трейлер и постер новой части популярной анимационной франшизы «Ледниковый период» — мультфильма «Ледниковый период: Точка кипения» («Ice Age: Boiling Point»). Премьера фильма запланирована на 5 февраля 2027 года.

В новой части Мэнни, Сид, Диего, Элли, Бак и другие герои отправятся в неизведанные уголки затерянного мира, полного опасностей. На этот раз их ждут приключения среди динозавров, вулканов и потоков лавы.

Приключения Скрата также продолжаются. В этот раз компанию ему составят Малыш Скрат и гигантский Скрат юрского периода.