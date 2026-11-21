Студия Disney официально начала разработку новой части знаменитого фильма «Один дома» (Home Alone). Согласно сообщениям, актер Маколей Калкин, знакомый зрителям по образу Кевина Маккаллистера, также может вернуться в проект. Ожидается, что он вновь исполнит свою культовую роль.

Сообщается, что продюсерами нового фильма выступят Сет Роген и Эван Голдберг. Однако на данный момент подробная информация о сюжете картины, дате начала съемок и актерском составе не разглашается.

Также пока не объявлена дата премьеры фильма. Несмотря на это, новость о возвращении Кевина Маккаллистера может вызвать большой интерес среди поклонников «Один дома».