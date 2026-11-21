Маколей Калкин снова в роли Кевина: «Один дома» продолжается!
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Студия Disney официально начала разработку новой части знаменитого фильма «Один дома» (Home Alone). Согласно сообщениям, актер Маколей Калкин, знакомый зрителям по образу Кевина Маккаллистера, также может вернуться в проект. Ожидается, что он вновь исполнит свою культовую роль.
Сообщается, что продюсерами нового фильма выступят Сет Роген и Эван Голдберг. Однако на данный момент подробная информация о сюжете картины, дате начала съемок и актерском составе не разглашается.
Также пока не объявлена дата премьеры фильма. Несмотря на это, новость о возвращении Кевина Маккаллистера может вызвать большой интерес среди поклонников «Один дома».
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