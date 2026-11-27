Вокруг знаменитого комплекса Тадж-Махал, расположенного в индийском городе Агра, собралось множество обезьян. На видео, распространившихся в социальных сетях, видно, как животные стаями бродят возле Восточных, Западных и Королевских ворот.

Некоторые местные и зарубежные издания сообщают, что вокруг комплекса собралось около 500 обезьян. Однако их точное количество официально не разглашается.

Сообщается, что обезьяны выхватывают у туристов еду и личные вещи. В некоторых случаях они нападают на посетителей и кусают их. Эта ситуация усилила опасения по поводу безопасности местных и иностранных туристов, посещающих Тадж-Махал.