Вокруг Тадж-Махала собрались сотни обезьян: туристы в опасности (видео)
Вокруг знаменитого комплекса Тадж-Махал, расположенного в индийском городе Агра, собралось множество обезьян. На видео, распространившихся в социальных сетях, видно, как животные стаями бродят возле Восточных, Западных и Королевских ворот.
Некоторые местные и зарубежные издания сообщают, что вокруг комплекса собралось около 500 обезьян. Однако их точное количество официально не разглашается.
Сообщается, что обезьяны выхватывают у туристов еду и личные вещи. В некоторых случаях они нападают на посетителей и кусают их. Эта ситуация усилила опасения по поводу безопасности местных и иностранных туристов, посещающих Тадж-Махал.
Как пишет издание НДТВ, в сентябре двое туристов, укушенных обезьянами, были доставлены в больницу. Одним из них был 83-летний турист из Бразилии. Издание Те Индепендент отмечает, что с конца июля по меньшей мере семь туристов подверглись нападениям обезьян.
Утверждается, что решение проблемы затруднено из-за недостаточного взаимодействия между ответственными ведомствами. Если отлов и вывоз обезьян с территории входит в обязанности муниципальной корпорации Агры, то за безопасность туристов внутри комплекса Тадж-Махал отвечает Археологическое управление Индии.
Следующая новость
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…