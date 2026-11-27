В Индии обезьяны захватили трое ворот Тадж-Махала и нападают на туристов
Появились сообщения о том, что на территории знаменитого комплекса Тадж-Махал в индийском городе Агра собралось от 500 до 700 обезьян. В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых видно, как стаи животных свободно передвигаются перед Восточными, Западными и Королевскими воротами комплекса.
Серьезная опасность для туристов и пострадавшие
Посетители комплекса страдают от агрессивного поведения обезьян. По имеющимся данным, за последние месяцы несколько местных и иностранных туристов, включая 83-летнего гостя из Бразилии и 6-летнего ребенка, были госпитализированы после укусов обезьян.
Подробности ситуации и принимаемые меры
Направление
Ситуация и подробности
Материальный ущерб и нападения
Обезьяны преследуют туристов и отбирают у них еду и личные вещи (очки, мобильные телефоны и сумки)
Основная причина проблемы
Из-за отсутствия координации между ведомствами, ответственными за комплекс — Археологической службой Индии и городской администрацией, работы по отлову и переселению обезьян не приносят результатов
Служба охраны
Для охраны территории и отпугивания животных привлечены специальные сотрудники, вооруженные рогатками
Рекомендации для туристов
Администрация рекомендует гостям не приближаться к обезьянам, не фотографироваться с ними, а также не носить еду и блестящие предметы на виду
Как вы считаете, для предотвращения подобных ситуаций в таких всемирно известных туристических местах, как Тадж-Махал, правильнее переселить животных в специальные заповедники или достаточно усилить контроль?
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