Появились сообщения о том, что на территории знаменитого комплекса Тадж-Махал в индийском городе Агра собралось от 500 до 700 обезьян. В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых видно, как стаи животных свободно передвигаются перед Восточными, Западными и Королевскими воротами комплекса.

Серьезная опасность для туристов и пострадавшие

Посетители комплекса страдают от агрессивного поведения обезьян. По имеющимся данным, за последние месяцы несколько местных и иностранных туристов, включая 83-летнего гостя из Бразилии и 6-летнего ребенка, были госпитализированы после укусов обезьян.

Подробности ситуации и принимаемые меры