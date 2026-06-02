В Андижане 19-летний парень угрожал спрыгнуть с моста

В городе Андижане зафиксирован случай, когда 19-летний парень пытался спрыгнуть с моста. Инцидент произошел в ночь на 2 июня на мосту, расположенном на проспекте Навои в махалле Ишчилар.

По имеющимся данным, М.М. 2007 года рождения, находясь в состоянии депрессии из-за семейных разногласий, угрожал спрыгнуть с моста.

После получения сообщения на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и представители соответствующих служб. Благодаря усилиям специалистов парня удалось снять в безопасное место, предотвратив трагедию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Напомним, что ранее сообщалось о похожем инциденте на этом же мосту.