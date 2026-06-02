В Андижане 19-летний парень угрожал спрыгнуть с моста

·70·Общество
В Андижане 19-летний парень угрожал спрыгнуть с моста
Аудиоверсия

В городе Андижане зафиксирован случай, когда 19-летний парень пытался спрыгнуть с моста. Инцидент произошел в ночь на 2 июня на мосту, расположенном на проспекте Навои в махалле Ишчилар.

По имеющимся данным, М.М. 2007 года рождения, находясь в состоянии депрессии из-за семейных разногласий, угрожал спрыгнуть с моста.

После получения сообщения на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и представители соответствующих служб. Благодаря усилиям специалистов парня удалось снять в безопасное место, предотвратив трагедию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Напомним, что ранее сообщалось о похожем инциденте на этом же мосту.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Какие обвинения предъявлены узбекистанцам за участие в уличных гонках в США?Сегодня, 12:39Парень осужден за попытку похитить 17-летнюю девушку на «Дамасе»Сегодня, 11:56Ночная гонка, стоившая детям жизни: подробности ужасного ДТПСегодня, 11:36Блогер оштрафован за выезд на дорогу на детском электромобилеСегодня, 09:54Джахонгир Отаджонов продемонстрировал искусство доения коровы (видео)Сегодня, 08:33Запускается прямой автобусный рейс из Ташкента на Иссык-КульСегодня, 07:57
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией