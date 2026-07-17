Финал чемпионата мира 2026 года вызывает огромный интерес не только как противостояние Аргентины и Испании, но и как столкновение звезд двух поколений. Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья поделился своим мнением о дуэли Лионеля Месси и Ламина Ямаля.

По его словам, в решающем матче болельщиков ждет не просто футбол, а настоящее зрелище.

«Нас ждет настоящая магия»

Возинья подчеркнул, что в финале между Испанией и Аргентиной основное внимание будет приковано к Месси и Ямалю.

«Когда на поле друг против друга выходят Месси и Ямаль — два лучших футболиста мира, можно с уверенностью сказать, что нас ждет настоящая магия и потрясающая битва», — сказал голкипер.

По его мнению, стиль игры, техника и мастерство обоих футболистов в ситуациях один на один придают финалу особый смысл.

Высокая оценка Ямаля

Вратарь сборной Кабо-Верде также сделал смелое заявление о будущем Ламина Ямаля.

«Думаю, что именно Ямаль станет новым Месси в будущем», — приводит слова Возиньи Те Тучлине.

Юный испанский футболист своей игрой на протяжении мундиаля еще раз доказал, что является одной из самых перспективных звезд мирового футбола.

Великое столкновение двух поколений

39-летний Лионель Месси, как один из величайших игроков в истории футбола, будет бороться за еще один титул чемпиона мира.

Ламин Ямаль же, как лидер нового поколения, получил возможность впервые выйти на поле в финале мундиаля. Поэтому их противостояние оценивается как символическая битва между опытом и молодостью.

Чемпион определится 19 июля

Чемпионат мира 2026 года, который принимают США, Канада и Мексика, завершится 19 июля.

В решающем матче действующий чемпион мира Аргентина встретится с Испанией. Результат финала определит не только нового чемпиона, но и победителя исторической дуэли между Месси и Ямалем.