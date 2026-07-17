Huawei представила суперкомпьютер Atlas 950 СуперПоД для искусственного интеллекта

Китайский технологический гигант Huawei официально анонсировал суперкомпьютер нового поколения Atlas 950 СуперПоД, предназначенный для обучения и использования систем искусственного интеллекта (AI). Эта система является одной из крупнейших и мощнейших вычислительных платформ в отрасли, способствующей радикальному ускорению процесса создания больших языковых моделей (LLM). Ожидается, что новое устройство превзойдет основных конкурентов на мировом рынке не только по мощности, но и по объему памяти. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Технология СуперПоД позволяет объединить тысячи нейронных процессоров (NPU) в единый логический блок. Это обеспечивает высокую эффективность при обучении моделей искусственного интеллекта. По данным иксбт.ком, система Atlas 950 обладает пропускной способностью терабайтного уровня и сверхнизкой задержкой всего в 3 микросекунды. Эти показатели позволяют обрабатывать потоки данных без прерываний и с молниеносной скоростью.

Технические возможности и конкуренция с NVIDIA

Atlas 950 СуперПоД включает в себя 1024 чипа Ascend и может объединять в общей сложности до 8192 нейронных блоков. Такой колоссальной мощности достаточно для обучения и внедрения (инференке) многоуровневых моделей искусственного интеллекта с триллионами параметров. Инженеры Huawei использовали для этого кластера специальный протокол Лингку и модернизированную архитектуру СуперПоД.

Самое интересное заключается в том, что Huawei сравнивает свой продукт с серверной стойкой НВЛ144 от NVIDIA, основанной на архитектуре Rubin Ultra. Согласно заявлению китайской компании, Atlas 950 СуперПоД превосходит систему NVIDIA НВЛ144 в 6,7 раза по вычислительной мощности и в 15 раз по объему памяти. Эти показатели демонстрируют серьезность амбиций Huawei на мировом рынке полупроводников.

Общий объем памяти суперкомпьютера составляет 256 терабайт. По вычислительной мощности Atlas 950 демонстрирует следующие показатели:

Вычислительная мощность 1 ЭФЛОПС в формате ФП8;

Вычислительная мощность 2 ЭФЛОПС в формате ФП4;

256 TB объединенной высокоскоростной памяти;

Минимальная задержка и максимальная пропускная способность через протокол Лингку.

Эта новость актуальна и для стран, развивающих цифровую экономику. В процессе внедрения технологий искусственного интеллекта и цифровизации государственных услуг такие высокопроизводительные системы могут стать ключевым звеном инфраструктуры. Это достижение Huawei снижает монополию в сфере AI и открывает путь для появления на рынке новых технологических решений.

Подводя итог, можно сказать, что Atlas 950 СуперПоД выделяется не только техническими характеристиками, но и программным обеспечением. Создавая собственную закрытую экосистему, Huawei продолжает производить высокотехнологичные устройства, несмотря на внешние ограничения. Это свидетельствует о том, что в ближайшие годы баланс сил в гонке искусственного интеллекта может измениться.