Huawei представила суперкомпьютер Atlas 950 СуперПоД для искусственного интеллекта

·1·Технологии
Huawei представила суперкомпьютер Atlas 950 СуперПоД для искусственного интеллекта

Китайский технологический гигант Huawei официально анонсировал суперкомпьютер нового поколения Atlas 950 СуперПоД, предназначенный для обучения и использования систем искусственного интеллекта (AI). Эта система является одной из крупнейших и мощнейших вычислительных платформ в отрасли, способствующей радикальному ускорению процесса создания больших языковых моделей (LLM). Ожидается, что новое устройство превзойдет основных конкурентов на мировом рынке не только по мощности, но и по объему памяти. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Технология СуперПоД позволяет объединить тысячи нейронных процессоров (NPU) в единый логический блок. Это обеспечивает высокую эффективность при обучении моделей искусственного интеллекта. По данным иксбт.ком, система Atlas 950 обладает пропускной способностью терабайтного уровня и сверхнизкой задержкой всего в 3 микросекунды. Эти показатели позволяют обрабатывать потоки данных без прерываний и с молниеносной скоростью.

Технические возможности и конкуренция с NVIDIA

Atlas 950 СуперПоД включает в себя 1024 чипа Ascend и может объединять в общей сложности до 8192 нейронных блоков. Такой колоссальной мощности достаточно для обучения и внедрения (инференке) многоуровневых моделей искусственного интеллекта с триллионами параметров. Инженеры Huawei использовали для этого кластера специальный протокол Лингку и модернизированную архитектуру СуперПоД.

Самое интересное заключается в том, что Huawei сравнивает свой продукт с серверной стойкой НВЛ144 от NVIDIA, основанной на архитектуре Rubin Ultra. Согласно заявлению китайской компании, Atlas 950 СуперПоД превосходит систему NVIDIA НВЛ144 в 6,7 раза по вычислительной мощности и в 15 раз по объему памяти. Эти показатели демонстрируют серьезность амбиций Huawei на мировом рынке полупроводников.

Общий объем памяти суперкомпьютера составляет 256 терабайт. По вычислительной мощности Atlas 950 демонстрирует следующие показатели:

  • Вычислительная мощность 1 ЭФЛОПС в формате ФП8;
  • Вычислительная мощность 2 ЭФЛОПС в формате ФП4;
  • 256 TB объединенной высокоскоростной памяти;
  • Минимальная задержка и максимальная пропускная способность через протокол Лингку.
Эта новость актуальна и для стран, развивающих цифровую экономику. В процессе внедрения технологий искусственного интеллекта и цифровизации государственных услуг такие высокопроизводительные системы могут стать ключевым звеном инфраструктуры. Это достижение Huawei снижает монополию в сфере AI и открывает путь для появления на рынке новых технологических решений.

Подводя итог, можно сказать, что Atlas 950 СуперПоД выделяется не только техническими характеристиками, но и программным обеспечением. Создавая собственную закрытую экосистему, Huawei продолжает производить высокотехнологичные устройства, несмотря на внешние ограничения. Это свидетельствует о том, что в ближайшие годы баланс сил в гонке искусственного интеллекта может измениться.

HuaweiAtlas 950Искусственный ИнтеллектСуперкомпьютерNVIDIA
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Geely представила первую в мире электрическую трансмиссию 16-в-1: Рекордная эффективностьGeely представила первую в мире электрическую трансмиссию 16-в-1: Рекордная эффективностьСегодня, 17:28Новая эра на рынке AI: Генерал Компуте привлекла 400 миллионов долларов инвестицийНовая эра на рынке AI: Генерал Компуте привлекла 400 миллионов долларов инвестицийСегодня, 17:24Представлен робот, поразивший своими акробатическими трюками (видео)Представлен робот, поразивший своими акробатическими трюками (видео)Сегодня, 16:52Huawei установила рекорд на рынке складных смартфонов: серия Пура Кс превзошла ожиданияHuawei установила рекорд на рынке складных смартфонов: серия Пура Кс превзошла ожиданияСегодня, 16:50Гуманоидные роботы для одиноких людей готовятся к продажеГуманоидные роботы для одиноких людей готовятся к продажеСегодня, 16:27Нокиа 300 4Г Повер Банк: 44 дня автономной работы и возможность зарядки смартфоновНокиа 300 4Г Повер Банк: 44 дня автономной работы и возможность зарядки смартфоновСегодня, 15:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли