«ПСЖ» установил неожиданную цену за Брэдли Баркола...

«Пари Сен-Жермен» не планирует продавать Брэдли Баркола, однако очень выгодное предложение может заставить руководство клуба изменить свое мнение. В борьбу за французского футболиста включились два топ-клуба Англии.

Как сообщает Л'Экуипе, парижане готовы расстаться с 23-летним нападающим только при соблюдении определенных условий.

«ПСЖ» требует 150 млн евро

По данным источника, «ПСЖ» не спешит продавать Баркола в текущее летнее трансферное окно.

Однако ситуация может измениться, если в клуб поступит предложение в размере 150 млн евро. Эта сумма более чем в два раза превышает стоимость игрока на портале Трансфермаркт.

Портал оценивает текущую трансферную стоимость Баркола в 70 млн евро.

Два гранда Англии проявили интерес

Интерес к Баркола проявляют клубы Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Арсенал».

Обе команды рассматривают возможности усиления линии атаки. Однако высокие финансовые требования «ПСЖ» могут усложнить переговоры.

В связи с этим предполагается, что вопрос о будущем футболиста останется открытым до последних дней летнего трансферного окна.

Каких результатов достиг Баркола в прошлом сезоне?

В прошлом сезоне французский футболист провел 49 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах.

На его счету:

13 голов;

7 результативных передач.

Баркола выделяется своей скоростью, дриблингом и способностью играть на нескольких позициях в атаке.

Контракт дает преимущество «ПСЖ»

Действующий контракт футболиста с парижским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Долгосрочное соглашение избавляет «ПСЖ» от необходимости продавать Баркола по заниженной цене. Поэтому парижане имеют возможность диктовать свои условия в переговорах.

Теперь главный вопрос — готовы ли «Ливерпуль» или «Арсенал» приблизиться к требованию в 150 млн евро?