Установлена личность сотрудника ДПС, погибшего в столкновении с Onix в Ташкенте

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех инспекторов ДПС и автомобиля Onix. Инцидент был зафиксирован на пересечении улиц Дурмон йули и Газалкент.

Согласно полученным данным, инспекторы передвигались на патрульных мотоциклах, когда произошло столкновение с автомобилем Onix.

В результате аварии один из сотрудников ДПС скончался на месте происшествия. О состоянии остальных участников ДТП дополнительной информации не поступало.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет дана правовая оценка причинам ДТП и действиям его участников.