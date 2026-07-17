Установлена личность сотрудника ДПС, погибшего в столкновении с Onix в Ташкенте
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В столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех инспекторов ДПС и автомобиля Onix. Инцидент был зафиксирован на пересечении улиц Дурмон йули и Газалкент.
Согласно полученным данным, инспекторы передвигались на патрульных мотоциклах, когда произошло столкновение с автомобилем Onix.
В результате аварии один из сотрудников ДПС скончался на месте происшествия. О состоянии остальных участников ДТП дополнительной информации не поступало.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет дана правовая оценка причинам ДТП и действиям его участников.
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