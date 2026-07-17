Установлена личность сотрудника ДПС, погибшего в столкновении с Onix в Ташкенте

·46·Общество
Установлена личность сотрудника ДПС, погибшего в столкновении с Onix в Ташкенте

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех инспекторов ДПС и автомобиля Onix. Инцидент был зафиксирован на пересечении улиц Дурмон йули и Газалкент.

Согласно полученным данным, инспекторы передвигались на патрульных мотоциклах, когда произошло столкновение с автомобилем Onix.

В результате аварии один из сотрудников ДПС скончался на месте происшествия. О состоянии остальных участников ДТП дополнительной информации не поступало.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет дана правовая оценка причинам ДТП и действиям его участников.

ТашкентOnixДурмон ЙулиГазалкент
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Central Asian University состоялась масштабная церемония выпуска 2026 годаВ Central Asian University состоялась масштабная церемония выпуска 2026 годаСегодня, 17:52Дедушка в теплом чапане в жаркую погоду рассмешил пользователей сети (видео)Дедушка в теплом чапане в жаркую погоду рассмешил пользователей сети (видео)Сегодня, 17:07Девушка, устроившая «Меррй ме» для своего парня, подверглась критике в сетиДевушка, устроившая «Меррй ме» для своего парня, подверглась критике в сетиСегодня, 16:38Ташкентское метро 3 дня будет работать по сокращенному графикуТашкентское метро 3 дня будет работать по сокращенному графикуСегодня, 16:05Число водителей, набравших более 12 штрафных баллов, достигло 671Число водителей, набравших более 12 штрафных баллов, достигло 671Сегодня, 15:05В Джизаке произошел пожар в школеВ Джизаке произошел пожар в школеСегодня, 13:34
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
В Бухарском районе нашли пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку
В Бухарском районе нашли пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре