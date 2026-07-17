Лапорта высказался о Месси и Ямале перед финалом

Противостояние сборных Испании и Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года вызывает огромный интерес не только как борьба за чемпионский титул, но и как дуэль звезд двух поколений. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сравнил Лионеля Месси и Ламина Ямаля с двумя важнейшими эпохами в истории клуба.

По его мнению, этот решающий матч станет одним из самых захватывающих противостояний, которые только можно увидеть на уровне сборных.

«Месси — наша гордость»

Лапорта не скрывал радости от того, что сборная Аргентины вышла в финал, а Месси вновь примет участие в решающем матче.

«Месси тоже вышел в финал, и я очень этому рад. Он — наша гордость», — сказал президент «Барселоны» в интервью радиостанции РАК1.

Лионель Месси долгие годы выступал за каталонцев и стал одним из самых значимых футболистов в истории клуба.

Как Лапорта охарактеризовал двух звезд?

Руководитель «Барселоны» по-своему выразил роль Месси и Ямаля в футболе.

«Месси — это прошлое и настоящее, а Ламин — настоящее и будущее», — заявил он.

Лапорта назвал большой гордостью для клуба тот факт, что оба футболиста прошли через систему «Барселоны».

«Как президент, я очень горжусь тем, что эти два игрока воспитались в нашем клубе. Это поистине удивительное явление», — добавил он.

Сравнение стилей Испании и Аргентины

Лапорта также отметил, что игровые стили соперников по финалу кардинально различаются.

По его мнению, Аргентина больше полагается на физическую борьбу и агрессивные действия. Испания же выглядит предпочтительнее в плане командной сыгранности и контроля мяча.

«Аргентина действует в более агрессивной манере, а Испания лучше сбалансирована и играет в стиле, близком к “Барселоне”», — сказал Лапорта.

Президент клуба особо подчеркнул, что на арбитра в финале также ляжет большая ответственность.

В финале чувствуется след школы «Барселоны»

Лапорта подчеркнул, что выход Месси и Ямаля на поле друг против друга в одном финале еще раз доказывает престиж футбольной школы «Барселоны».

С одной стороны — ставший легендой клуба Месси, а с другой — Ямаль, которого считают лидером нового поколения каталонцев.

Теперь главный вопрос: возьмет ли верх опыт в финале чемпионата мира или свое слово скажет новое поколение?