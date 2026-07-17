Хосеп Гвардиола откровенно рассказал, почему отошел от футбола...

·0·Спорт
Хосеп Гвардиола откровенно рассказал, почему отошел от футбола...

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» и «Барселоны» Хосеп Гвардиола заявил, что пока совсем не скучает по тренерской деятельности. По словам испанского специалиста, после того как он долгие годы жил футболом, теперь он хочет открыть для себя другие стороны жизни.

Гвардиола, покинувший «Манчестер Сити» по окончании прошлого сезона, подчеркнул, что для возвращения в футбол он должен прежде всего соскучиться по тренерской работе. Сейчас же у него такой потребности нет.

«Я не скучаю по тренерству»

56-летний специалист отметил, что работает тренером с 37 лет и практически вся его жизнь была связана с футболом.

«В психологическом плане у меня нет чувства тоски. Теперь я хочу открыть для себя другую жизнь. Хочу заняться чем-то помимо футбола и быть счастливым благодаря этому», — сказал Гвардиола.

По его словам, несмотря на то, что он любит тренерскую работу, в жизни человека наступает момент, когда он чувствует необходимость в перерыве.

Есть одно условие для возвращения

Гвардиола не стал полностью исключать возможность возвращения к тренерской деятельности в будущем. Однако в его планах на данный момент такого решения нет.

«Возможно, однажды я проснусь и скажу, что хочу вернуться к тренерству. Но чтобы прийти к этому решению, я должен сначала соскучиться по этой работе. Сейчас же такого чувства нет», — сказал он.

Таким образом, испанский специалист дал понять, что не ушел из футбола навсегда, а взял перерыв, срок окончания которого неизвестен.

Гвардиола хочет посвятить время семье

Бывший тренер «Сити» подчеркнул, что одной из главных причин решения взять паузу является желание уделять больше времени себе и своим близким.

«Я хочу проводить больше времени со своими детьми и отцом, которому исполнилось 95 лет. Мне 56, я уже не молод. Мое мировоззрение немного изменилось», — приводит его слова Sky Sport Italia.

Гвардиола добавил, что в настоящее время пытается привыкнуть к жизни после тренерства и понять, чем заниматься в будущем.

Новая жизнь ему пока нравится

Известный специалист говорит, что процесс адаптации к жизни без футбола все еще продолжается. Несмотря на это, он не недоволен своим нынешним положением.

«Я все еще привыкаю к жизни после тренерства, но пока все не так уж плохо», — сказал Гвардиола.

Также стало известно, что один художник создал картину, на которой одновременно изображены Гвардиола и 11 футболистов «Манчестер Сити».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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