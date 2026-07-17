В доме иракского чиновника конфисковали золото и миллионы

·0·Мир
В доме иракского чиновника конфисковали золото и миллионы

В ходе масштабного антикоррупционного расследования в Ираке в доме заместителя министра нефти Аднана аль-Джамили были обнаружены крупные суммы наличных денег, золото и ценные вещи.

Сообщается, что во время обыска в жилище чиновника было конфисковано 25 миллионов иракских динаров, 200 тысяч долларов США, а также 4 килограмма золота и различные ювелирные изделия. Данный обыск был проведен в рамках крупной антикоррупционной операции, начатой в конце мая.

По данным следствия, Аднан аль-Джамили подозревается в организации схемы по хищению государственных средств в особо крупном размере, а также в посредничестве в интересах отдельных высокопоставленных чиновников.

Отмечается, что это не первая крупная конфискация по данному делу.

В настоящее время следственные действия по этому делу продолжаются. Правительство Ирака подчеркивает, что принимает решительные меры по усилению борьбы с коррупцией в стране и выявлению незаконно нажитого имущества.

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