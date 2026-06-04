Курьер, сорвавший серьги у 78-летней женщины, задержан

·80·Общество
Курьер, сорвавший серьги у 78-летней женщины, задержан

По данным органов внутренних дел, инцидент произошел среди бела дня. Мужчина, работавший курьером, подошел к пожилой женщине и, воспользовавшись ее доверием, внезапно сорвал с нее серьги и скрылся с места происшествия. Сообщается, что пострадавшая получила телесные повреждения.

Сообщается, что примерная стоимость похищенных серег составляет 3 тысячи долларов. В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, и он был задержан в кратчайшие сроки. Выяснилось, что он ранее неоднократно судим и состоит на учете как опасный рецидивист.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу в процессуальном порядке, в настоящее время ведутся следственные действия. Правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств преступления.

Пара золотых узорчатых серег на коричневом фоне.

КурьерСерьгиПравоохранительные органыУголовное делоПодозреваемый
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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