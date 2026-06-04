Сбои в электроснабжении в 5 районах Ташкента повлияли на движение метро

·118·Общество
Сбои в электроснабжении в 5 районах Ташкента повлияли на движение метро

В отдельных районах города Ташкента наблюдались временные перебои в электроснабжении. Ситуация также повлияла на движение поездов метро и системы освещения на станциях.

По данным Министерства энергетики, 4 июня в 12:41 произошла неисправность трансформатора на Ташкентской ТЭЦ. В результате в отдельных местах районов Мирабад, Юнусабад, Мирзо Улугбек, Шайхантахур и Алмазар отключилось электричество.

Неисправность была устранена в 13:01, а к 13:22 все потребители были повторно подключены к электроснабжению.

Из-за перерыва в городской электросети также наблюдались кратковременные проблемы на линиях «Узбекистан», «Чиланзар» и «Юнусабад». Специалисты метро запустили резервные генераторы для обеспечения безопасности движения.

ТашкентМирабадЮнусабадМирзо УлугбекШайхантахур
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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