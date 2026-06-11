В Ташкентском зоопарке пони укусил ребенка

·29·Общество
В Ташкентском зоопарке пони укусил ребенка

В Ташкентском зоопарке произошел неприятный инцидент. Как стало известно, пони укусил одного из детей.

На кадрах с камер наблюдения видно, как двое детей перелезли через защитное ограждение. После этого один из них подошел к пони и протянул руку к животному.

В этот момент пони укусил ребенка за руку. Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения, установленными на территории зоопарка.

Специалисты напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при приближении к животным, а также о недопустимости преодоления специальных ограждений.

ТашкентТашкентский зоопарк
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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