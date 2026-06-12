Удивительное событие в Самарканде: в машине скорой помощи родился ребенок

В Самаркандской области женщина, которую везли в роддом, родила ребенка в пути при неожиданных обстоятельствах. Об этом сообщил Самаркандский областной филиал Республиканского центра скорой медицинской помощи.

Согласно информации, событие произошло вечером 10 июня. Во время следования в машине скорой помощи у женщины начались стремительные роды, и врачи незамедлительно оказали необходимую помощь. В результате на свет появилась здоровая девочка.

Вес новорожденной составил около 4 килограммов, что является хорошим показателем здоровья. После родов мать и ребенок были немедленно доставлены в больницу и взяты под наблюдение врачей.

В настоящее время сообщается, что их состояние хорошее. Специалисты оценивают состояние матери и ребенка как стабильное.

Это событие еще раз показало, насколько важна служба скорой медицинской помощи для спасения жизней. Оперативные действия врачей помогли сохранить еще одну жизнь.