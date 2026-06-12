В Сурхандарье трое подростков утонули из-за сильного течения во время купания

В Джаркурганском районе Сурхандарьинской области произошла трагедия с подростками, отправившимися купаться в реку.

Сообщается, что шестеро подростков 2008 года рождения пришли на берег реки Сурхандарья. Один из них не стал заходить в воду, а остальные пятеро вошли в реку, чтобы искупаться.

Из-за сильного течения троих подростков унесло водой. Двоих удалось спасти с помощью очевидцев.

Спасатели извлекли из воды тела двоих подростков. В настоящее время продолжаются поиски третьего.