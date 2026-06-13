Инцидент на таможне: в сумке пассажира обнаружили удава

На приграничном таможенном посту «Навои» был выявлен необычный случай. Таможенники пресекли попытку ввоза на территорию страны тигрового удава. Об этом сообщил пресс-секретарь Таможенного комитета Хусан Тангриев.

Сообщается, что данный вид змей находится под международной охраной, и для его ввоза на территорию Узбекистана требуется специальное международное разрешение КИТЭС. Однако в ходе проверки пассажир не предоставил соответствующих разрешительных документов.

В настоящее время таможенные органы проводят расследование по данному факту. Установлено, что животное было передано специалистам Ташкентского зоопарка в установленном порядке. Сообщается, что состояние змеи удовлетворительное.

Для справки: тигровый удав — неядовитая, но крупная змея. Свою добычу он ловит не ядом, а сжимая её мощным телом. Этот вид обитает преимущественно в тропических лесах, кустарниковых зарослях и саваннах Центральной и Южной Америки.

Его длина обычно составляет 2–4 метра, а отдельные крупные особи могут вырастать до 5 метров. Сложный узор из коричневых, черных и желтоватых пятен на теле напоминает тигриную шкуру, за что змея и получила название «тигровый».

Этот удав питается грызунами, птицами, ящерицами и мелкими млекопитающими. Специалисты отмечают, что он обычно не нападает на людей и не считается ядовитым. Однако из-за мощных мышц и крупных размеров с ним следует обращаться с осторожностью.

Еще один интересный факт: тигровый удав не откладывает яйца, а является живородящим. За один раз на свет может появиться несколько десятков детенышей. Поэтому в некоторых странах мира его содержат в качестве экзотического домашнего питомца.