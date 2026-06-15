В Намангане изъято более 1 килограмма гашиша

Управлением Службы государственной безопасности по Ферганской области совместно с органами внутренних дел было проведено оперативное мероприятие по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

В ходе мероприятия на посту ДПС «Наманган» в Папском районе Наманганской области был остановлен автомобиль марки Воях под управлением жителя Ташкента 1995 года рождения, следовавший по маршруту «Коканд – Ташкент».

При досмотре автомобиля в присутствии понятых в черном целлофановом пакете под сиденьем салона было обнаружено наркотическое средство «гашиш» чистым весом 1 килограмм 178 граммов.

Также было обнаружено и процессуально оформлено 8 единиц сильнодействующего лекарственного препарата «Регапен».

По данным следствия, данные наркотические средства перевозились с целью сбыта клиентам в столице.

В настоящее время в отношении данного лица возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия.