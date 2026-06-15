Трагедия в Самарканде: 3-летний ребенок утонул

В Пайарыкском районе Самаркандской области произошел трагический инцидент — 3-летний ребенок скончался, упав в водоем. Об этом сообщило областное Управление дошкольного и школьного образования.

Отмечается, что происшествие случилось 5 июня в негосударственной дошкольной образовательной организации «Юлдузча», расположенной на территории СГМ «Сарбозор». Воспитанник 2023 года рождения упал в резервуар с водой, построенный для чрезвычайных ситуаций на территории общеобразовательной школы рядом с учреждением.

По имеющимся данным, инцидент мог произойти из-за неосторожности. К сожалению, несмотря на то, что ребенка извлекли из воды, спасти его жизнь не удалось.

В настоящее время районная прокуратура проводит доследственную проверку по данному факту. Ответственные лица работают над установлением причин произошедшего.