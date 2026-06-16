В Андижане задержан «Чикко»: раскрыта группа вымогателей

В Андижанской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся вымогательством денег у граждан путем запугивания. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Как сообщается, группу возглавлял 34-летний мужчина, известный под прозвищем «Чикко». В ходе оперативных мероприятий вместе с ним были задержаны двое сообщников в возрасте 28 и 29 лет.

В процессе следствия выяснилось, что члены группы различными способами обманывали граждан, а затем требовали деньги, запугивая их и оказывая давление. В частности, в одном из случаев они продали клиенту в кредит на два месяца два смартфона iPhone 16 Pro стоимостью 1800 долларов.

Спустя время они позвонили клиенту и, сославшись на то, что срок оплаты просрочен на два дня, потребовали сумму в два раза больше согласованной — 3800 долларов. Таким образом они пытались незаконно увеличить свой доход.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия. Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и остерегаться подобных случаев мошенничества и вымогательства.