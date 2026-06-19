20 iyun kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz ta’minoti to‘xtatiladi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
20 iyun kuni ta’mirlash ishlari olib borilishi munosabati bilan Toshkent shahrining Mirzo Ulug‘bek tumanidagi ayrim hududlarda tabiiy gaz ta’minoti vaqtincha to‘xtatiladi.
Xususan, uzilish Mirzo Ulug‘bek tumanidagi «Jasorat» mahallasi hududida kuzatiladi.
Ma’lum qilinishicha, gaz ta’minoti soat 10:00 dan 17:00 gacha cheklanadi.
Mutasaddilar ta’mirlash ishlari tabiiy gaz tarmoqlarining barqaror va xavfsiz ishlashini ta’minlash maqsadida amalga oshirilayotganini bildirdi.
Ta’mirlash ishlari to‘liq yakunlanganidan so‘ng tabiiy gaz ta’minoti qayta tiklanadi.
«Hududgaz Poytaxt» gaz ta’minoti filiali yuzaga kelayotgan noqulayliklar uchun iste’molchilardan uzr so‘radi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…