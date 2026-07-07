В Навои три человека оказались под завалом во время незаконной добычи золота

·34·Общество
В Навои три человека оказались под завалом во время незаконной добычи золота

В Навоийской области произошло опасное происшествие с участием граждан, занимавшихся незаконной добычей золота. В результате обрушения грунта в шахте три человека оказались под завалом.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Навоийской области, инцидент произошел 7 июля около 04:22 в горной местности села Куврай махалли «Ангидон» Хатырчинского района.

Согласно предварительной информации, четверо граждан незаконно проникли на территорию месторождения с целью добычи золота. В ходе работ произошел обвал грунта, в результате чего трое из них оказались под землей.

Четвертый участник, находившийся в момент обрушения снаружи, незамедлительно сообщил о случившемся окружающим и в экстренные службы. До прибытия спасателей местным жителям и их товарищу удалось извлечь из-под завала одного из пострадавших.

Вскоре прибывшие на место происшествия спасатели УЧС провели поисково-спасательные работы и благополучно извлекли из-под грунта еще двух граждан.

Спасенным была оказана первая медицинская помощь на месте, после чего их доставили в больницу для обследования состояния здоровья.

Ответственные органы проводят проверку по данному факту.

НавоиКуврайХатирчиАнгидон
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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