Кому в итоге передали каракалпакский чапан, предназначенный для Роналду?

Национальный чапан и ковер ручной работы, специально изготовленные каракалпакскими мастерами для звезды мирового футбола Криштиану Роналду, были переданы его семье. Хотя подарок не удалось вручить самому футболисту, его передали сыну Роналду — Криштиану-младшему.

Проект был реализован в сотрудничестве каракалпакским блогером Ахметом Тажетдиновым и ташкентским блогером Зафаржоном. Они отправились в Саудовскую Аравию с целью лично вручить специально подготовленный подарок. Однако из-за требований безопасности встретиться с Роналду не удалось.

После этого блогеры начали искать способы передать подарок близким футболиста. Они сначала показали чапан и ковер администрации стадиона и сотрудникам из окружения Роналду. После того как подарок был оценен положительно, его через охрану Криштиану-младшего поместили в его автомобиль и передали семье.

Этот чапан, украшенный национальными узорами, изготовила известный дизайнер из Каракалпакстана Индира Джумабаева. По ее словам, наряд был создан на основе любимого белого цвета Роналду, в нем гармонично сочетаются национальные узоры шести разных народов.

Дизайнер подчеркнула, что создание национального костюма для такой влиятельной личности стало большой ответственностью. Работа над проектом велась в сжатые сроки, и каждая деталь чапана была выполнена с особым вниманием.