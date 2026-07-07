В Ташкенте задержан мужчина, угнавший автомобиль Спарк

Фото: Пресс-служба УБДД

В Ташкенте задержан мужчина, который без разрешения владельца угнал автомобиль Спарк с автомойки.

По данным пресс-службы столичного УБДД, подозреваемый заявил, что планировал разобрать машину на запчасти, продать их, а вырученные деньги потратить на онлайн-игры.

Машина была угнана с «мойки»

Инцидент произошел на автомойке в Юнусабадском районе.

Мужчина забрал автомобиль Спарк без ведома владельца. После этого правоохранительные органы начали поисковые мероприятия.

Спарк нашли в Бектемирском районе

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска ГУВД Ташкента и отдела розыска УБДД, автомобиль был обнаружен в Бектемирском районе.

Там же был задержан и подозреваемый.

«Моей целью была продажа по запчастям»

Задержанный объяснил причину своего поступка увлечением онлайн-играми.

«Я угнал Спарк с “мойки”. Нахожусь здесь около часа. Моей целью было разобрать его на запчасти и продать. Я играю в онлайн-игры, думал, что поставлю деньги и выиграю», — сказал он.

На данный момент это заявление проверяется в рамках доследственной проверки.

Грозит до 15 лет лишения свободы

По данному факту проводятся доследственная проверка и процессуальные действия в порядке, установленном законодательством.

Согласно статье 267 Уголовного кодекса, угон транспортного средства с целью хищения путем кражи или грабежа наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

При этом лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.

Столичное УБДД призвало водителей не оставлять автомобили без присмотра, не передавать ключи посторонним лицам и строго соблюдать меры безопасности.