В Ташкенте задержан мужчина, угнавший автомобиль Спарк
Фото: Пресс-служба УБДД
В Ташкенте задержан мужчина, который без разрешения владельца угнал автомобиль Спарк с автомойки.
По данным пресс-службы столичного УБДД, подозреваемый заявил, что планировал разобрать машину на запчасти, продать их, а вырученные деньги потратить на онлайн-игры.
Машина была угнана с «мойки»
Инцидент произошел на автомойке в Юнусабадском районе.
Мужчина забрал автомобиль Спарк без ведома владельца. После этого правоохранительные органы начали поисковые мероприятия.
Спарк нашли в Бектемирском районе
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска ГУВД Ташкента и отдела розыска УБДД, автомобиль был обнаружен в Бектемирском районе.
Там же был задержан и подозреваемый.
«Моей целью была продажа по запчастям»
Задержанный объяснил причину своего поступка увлечением онлайн-играми.
«Я угнал Спарк с “мойки”. Нахожусь здесь около часа. Моей целью было разобрать его на запчасти и продать. Я играю в онлайн-игры, думал, что поставлю деньги и выиграю», — сказал он.
На данный момент это заявление проверяется в рамках доследственной проверки.
Грозит до 15 лет лишения свободы
По данному факту проводятся доследственная проверка и процессуальные действия в порядке, установленном законодательством.
Согласно статье 267 Уголовного кодекса, угон транспортного средства с целью хищения путем кражи или грабежа наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
При этом лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.
Столичное УБДД призвало водителей не оставлять автомобили без присмотра, не передавать ключи посторонним лицам и строго соблюдать меры безопасности.
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