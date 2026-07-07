Сообщается, что билеты на ЧМ-2026 перепродавались по цене до 2 тысяч долларов

Некоторые болельщики, отправившиеся на ЧМ-2026 для поддержки национальной сборной Узбекистана, выражают недовольство тем, что билеты на перепродаже подорожали в несколько раз.

Согласно сообщениям в социальных сетях, некоторые билеты с официальной стоимостью 200–400 долларов предлагались по цене от 900 до 2 тысяч долларов. В результате некоторые фанаты, добравшиеся до США, заявили, что не смогли попасть на стадион.

Официальные билеты резко подорожали на перепродаже

По словам болельщиков, поиск билетов на матчи с участием сборной Узбекистана стал большой проблемой.

Цены, зафиксированные при перепродаже:

официальная цена — около 200–400 долларов;

на перепродаже — начинались от 900 долларов;

некоторые предложения — достигали 1500–2000 долларов.

Такие цены стали дополнительным бременем для болельщиков, которые уже оплатили проживание в отеле, авиабилеты и другие расходы на поездку.

АФУ: продажу билетов контролирует ФИФА

Ассоциация футбола Узбекистана сообщила, что процесс продажи и распределения билетов полностью находился под контролем ФИФА.

Согласно разъяснениям Ассоциации, официальные цены на матчи группового этапа были установлены в диапазоне от 140 до 700 долларов.

Правила ФИФА позволяют владельцам билетов перепродавать их через официальную систему Resale Platform. АФУ подчеркнула, что не имеет полномочий запрещать или останавливать этот процесс.

Выдвигаются серьезные обвинения в адрес отдельных лиц

Болельщики утверждают, что в процессе перепродажи билетов по завышенным ценам участвовали местные блогеры и отдельные лица, которые могут быть связаны с футбольными структурами.

По словам анонимных источников, наблюдались случаи, когда некоторые сотрудники, работающие в структурах, связанных с АФУ, также предлагали билеты в день игры по цене до 1500 долларов.

Однако на данный момент результаты официального расследования или открытые доказательства, подтверждающие эти обвинения, не были опубликованы.

Для болельщиков Узбекистана было выделено 14 тысяч билетов

Ранее сообщалось, что ФИФА выделила для узбекских болельщиков около 14 тысяч билетов.

Несмотря на это, некоторые фанаты заявляют, что не смогли приобрести билеты через официальные каналы, а затем столкнулись с очень высокими ценами у перекупщиков.

Исторический дебют Узбекистана завершился неудачно

Национальная сборная Узбекистана впервые в истории приняла участие в ЧМ-2026. Команда под руководством Фабио Каннаваро, проведя четыре матча в группе «K», не смогла выйти в плей-офф.

Результаты сборной:

проиграла Колумбии со счетом 1:3;

уступила Португалии со счетом 0:5;

проиграла Конго со счетом 1:3.

Результаты мундиаля остались в истории, но сейчас болельщиков мучает другой вопрос: кому и в каком порядке достались тысячи билетов, выделенных для узбекистанцев?