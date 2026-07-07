В Хатырчи трое человек, пытавшихся добыть золото, оказались под завалом земли

·44·Общество
В Хатырчи трое человек, пытавшихся добыть золото, оказались под завалом земли

В Хатырчинском районе Навоийской области произошло опасное происшествие, связанное с гражданами, пытавшимися незаконно добывать золото. Все трое человек, упавшие в вырытую яму и оказавшиеся под завалом земли, были спасены.

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям извлекли двоих граждан, а еще один человек был спасен силами местных жителей до их прибытия.

Инцидент произошел в горной местности

Случай произошел 7 июля около 04:22 в горной местности села Куврай махалли «Ангидон» Хатырчинского района.

По предварительным данным, четверо граждан отправились на территорию месторождения с целью незаконной добычи золота.

Трое человек оказались заблокированы в яме

Во время проведения земляных работ трое из них упали в незаконно вырытую яму и оказались под завалом грунта.

Четвертый гражданин, находившийся снаружи, незамедлительно сообщил о случившемся окружающим и в Управление по чрезвычайным ситуациям Навоийской области.

Один человек спасен силами местных жителей

До прибытия спасателей на место происшествия, благодаря усилиям местных жителей и товарища, оставшегося снаружи, один из пострадавших был извлечен из ямы.

Позже спасатели МЧС вывели в безопасное место еще двоих граждан, оказавшихся под завалом.

Спасенные направлены в больницу

Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего они были направлены в соответствующее медицинское учреждение.

По данному факту проводятся следственные действия в установленном порядке. Этот инцидент еще раз показал, насколько опасны для жизни человека незаконные горные работы, проводимые без соблюдения правил техники безопасности.

ХатырчиНавоийская областьМинистерство по чрезвычайным ситуациямКуврайАнгидон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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