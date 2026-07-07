Рынок жилья в Узбекистане резко оживился
В первом квартале 2026 года на рынке недвижимости Узбекистана наблюдался значительный рост активности. В январе–марте количество сделок купли-продажи жилья превысило 110 тысяч, увеличившись за год почти в 1,5 раза.
По данным Центрального банка, также вырос объем ипотечного кредитования, а цены на жилье продемонстрировали очередное повышение.
Количество сделок выросло на 48,4 процента
За первые три месяца 2026 года было оформлено в общей сложности 110,1 тысячи сделок по купле-продаже недвижимости.
Этот показатель на 48,4 процента выше, чем за аналогичный период 2025 года.
Наиболее высокий рост зафиксирован в следующих регионах:
Сырдарьинская область — 67 процентов;
город Ташкент — 64 процента;
Андижанская область — 56 процентов;
Навоийская область — 52 процента.
Система эскроу ускорила рынок
Эксперты связывают резкий рост количества сделок с введением системы эскроу с 1 апреля.
Перед вступлением в силу нового порядка многие граждане и предприниматели стремились быстрее оформить договоры купли-продажи.
По этой причине в первом квартале на рынке наблюдалась более высокая, чем обычно, активность.
Ипотечные кредиты достигли 5,7 триллиона сумов
В январе–марте объем ипотечных кредитов, выданных населению, составил 5,7 триллиона сумов.
Это на 29 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Центральном банке отметили, что рост объема ипотеки, увеличение реальных доходов населения и рост инвестиций в строительную сферу поддерживают спрос на жилье.
Строительство нового жилья также выросло
Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию в первом квартале, достигла 3,3 миллиона квадратных метров.
Это на 6,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Несмотря на рост объемов строительства, высокий спрос на рынке не остановил рост цен.
Жилье подорожало до 9,4 процента в долларовом эквиваленте
Цены на первичное многоквартирное жилье в долларовом эквиваленте выросли на 8,1 процента.
Жилье на вторичном рынке подорожало на 9,4 процента. В сумовом выражении рост составил 1,8 и 3 процента соответственно.
Таким образом, на рынке одновременно растут объемы сделок, ипотеки и строительства. Однако самая болезненная для покупателей точка остается неизменной — чем выше спрос, тем сильнее растут цены.
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