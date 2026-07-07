Рынок жилья в Узбекистане резко оживился

В первом квартале 2026 года на рынке недвижимости Узбекистана наблюдался значительный рост активности. В январе–марте количество сделок купли-продажи жилья превысило 110 тысяч, увеличившись за год почти в 1,5 раза.

По данным Центрального банка, также вырос объем ипотечного кредитования, а цены на жилье продемонстрировали очередное повышение.

Количество сделок выросло на 48,4 процента

За первые три месяца 2026 года было оформлено в общей сложности 110,1 тысячи сделок по купле-продаже недвижимости.

Этот показатель на 48,4 процента выше, чем за аналогичный период 2025 года.

Наиболее высокий рост зафиксирован в следующих регионах:

Сырдарьинская область — 67 процентов;

город Ташкент — 64 процента;

Андижанская область — 56 процентов;

Навоийская область — 52 процента.

Система эскроу ускорила рынок

Эксперты связывают резкий рост количества сделок с введением системы эскроу с 1 апреля.

Перед вступлением в силу нового порядка многие граждане и предприниматели стремились быстрее оформить договоры купли-продажи.

По этой причине в первом квартале на рынке наблюдалась более высокая, чем обычно, активность.

Ипотечные кредиты достигли 5,7 триллиона сумов

В январе–марте объем ипотечных кредитов, выданных населению, составил 5,7 триллиона сумов.

Это на 29 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Центральном банке отметили, что рост объема ипотеки, увеличение реальных доходов населения и рост инвестиций в строительную сферу поддерживают спрос на жилье.

Строительство нового жилья также выросло

Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию в первом квартале, достигла 3,3 миллиона квадратных метров.

Это на 6,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Несмотря на рост объемов строительства, высокий спрос на рынке не остановил рост цен.

Жилье подорожало до 9,4 процента в долларовом эквиваленте

Цены на первичное многоквартирное жилье в долларовом эквиваленте выросли на 8,1 процента.

Жилье на вторичном рынке подорожало на 9,4 процента. В сумовом выражении рост составил 1,8 и 3 процента соответственно.

Таким образом, на рынке одновременно растут объемы сделок, ипотеки и строительства. Однако самая болезненная для покупателей точка остается неизменной — чем выше спрос, тем сильнее растут цены.