Беременная Энн Хэтэуэй предстала в эффектном образе на премьере нового фильма
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Актриса Энн Хэтэуэй, ожидающая третьего ребенка, приняла участие в мировой премьере фильма «Одиссея», которая прошла в Лондоне. Для церемонии она выбрала синее платье с открытыми плечами и цветочным декором.
43-летняя актриса сообщила, что ждет третьего ребенка от своего супруга Адама Шульмана. На премьере она не стала скрывать свое положение и появилась на красной дорожке перед фотографами.
Энн Хэтэуэй исполнила роль Пенелопы, царицы Итаки, в фильме Кристофера Нолана «Одиссея». В лондонской презентации также приняли участие другие создатели картины.
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