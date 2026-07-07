Беременная Энн Хэтэуэй предстала в эффектном образе на премьере нового фильма

Актриса Энн Хэтэуэй, ожидающая третьего ребенка, приняла участие в мировой премьере фильма «Одиссея», которая прошла в Лондоне. Для церемонии она выбрала синее платье с открытыми плечами и цветочным декором.

43-летняя актриса сообщила, что ждет третьего ребенка от своего супруга Адама Шульмана. На премьере она не стала скрывать свое положение и появилась на красной дорожке перед фотографами.

Энн Хэтэуэй исполнила роль Пенелопы, царицы Итаки, в фильме Кристофера Нолана «Одиссея». В лондонской презентации также приняли участие другие создатели картины.