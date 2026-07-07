В Узбекистане температура воздуха поднимется до 42 градусов

·29·Общество
В Узбекистане температура воздуха поднимется до 42 градусов

Сегодня по всему Узбекистану сохранится преимущественно сухая и жаркая погода. В отдельных районах возможно усиление ветра и пыльные бури.

По данным Узгидромета, температура воздуха в северных, южных и пустынных районах страны достигнет 42 градусов.

В большинстве регионов осадков не ожидается

Днем по республике осадков не ожидается.

Ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Местами возможно усиление до 13–18 метров в секунду с пыльными бурями.

Температура воздуха составит 35–40 градусов, а на севере, юге и в пустынных районах — 41–42 градуса.

В Ташкенте температура достигнет 39 градусов

В столице также осадков не ожидается.

Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, временами усиливаясь до 10–12 метров в секунду. Местами возможны пыльные бури.

Дневная температура составит 37–39 градусов.

В горах возможны дожди и грозы

В отдельных горных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

Также сохраняется вероятность схода селевых паводков. Ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, температура составит 23–28 градусов.

Важно соблюдать меры предосторожности в жару

Рекомендуется не находиться долго на открытом воздухе в самое жаркое время дня, употреблять больше жидкости и уделять особое внимание здоровью детей и пожилых людей.

УзбекистанУзгидрометТашкент
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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