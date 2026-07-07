Хеннессей представила самый мощный в мире Веном Ф5-М Роадстер с механической коробкой передач

Компания Хеннессей, один из ведущих представителей американского автопрома, анонсировала свой новый шедевр — модель Веном Ф5-М Роадстер. Этот гиперкар вошел в историю как самый мощный серийный автомобиль в мире, оснащенный механической коробкой передач. Эта новинка, несомненно, поразит не только любителей скорости, но и коллекционеров, ценящих классический стиль управления. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Главная особенность автомобиля — 6,6-литровый двигатель Фурй В8 под капотом. Этот агрегат, оснащенный двумя турбокомпрессорами, выдает впечатляющие 2031 лошадиную силу. Впервые в семействе Веном Ф5 такая колоссальная мощность передается на колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач с открытым механизмом. Это позволяет водителю чувствовать полную связь с машиной и ощущать каждое переключение передач.

Техническое совершенство и аэродинамика

Модель Веном Ф5-М Роадстер основана на ранее представленной версии Веном Ф5 Эволутион и отличается улучшенными аэродинамическими характеристиками. Гиперкар построен на базе легкого и сверхпрочного карбонового монокока, а его кузовные панели также полностью выполнены из углеродного волокна. Кузов родстер с открытым верхом придает автомобилю особую эстетику и удовольствие от вождения.

По данным иксбт.ком, для укрощения такой высокой мощности инженеры перенастроили современную систему контроля тяги (трактион контрол) и блок электронного управления двигателем. Кроме того, автомобиль оснащен активной подвеской и специально настроенным шасси, что гарантирует стабильность даже на высоких скоростях.

Ограниченный тираж и эксклюзивность

Компания Хеннессей не планирует массовое производство этой модели. Веном Ф5-М Роадстер будет выпущен тиражом всего 12 экземпляров по всему миру. Это многократно повышает ценность и коллекционную значимость каждого экземпляра. Каждый автомобиль будет собран на основе личных пожеланий и индивидуального заказа будущего владельца.

Официальная презентация нового гиперкара ожидается на знаменитом фестивале скорости Гудвуд Фестивал оф Спид, который пройдет с 9 по 12 июля. По мнению экспертов, такое сочетание мощности и механического управления — редкое явление в современном автопроме, которое еще раз доказывает инженерный потенциал бренда Хеннессей.

Эта новость интересна и для узбекистанских автолюбителей, так как в последние годы в нашей стране растет интерес к импорту высокотехнологичных гиперкаров. Хотя такие эксклюзивные модели встречаются крайне редко, они задают новые стандарты в автомобильном мире.