Криштиану Роналду прощается с чемпионатами мира: слезы легенды

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду завершил выступление на последнем в своей карьере чемпионате мира. Поражение в 1/8 финала против Испании в Далласе стало для 41-летнего нападающего последним матчем на этом престижном турнире. Как сообщает издание Goal.com, хотя после игры Роналду покидал поле в слезах, он заявил, что не будет принимать поспешных решений относительно завершения карьеры в сборной. Об этом сообщает сообщает издание Goal.com.

Гол, забитый Микелем Мерино на последних минутах драматичного матча, стал причиной вылета Португалии с турнира. После встречи, проходившей на глазах у 70 тысяч зрителей, Роналду не смог сдержать эмоций. Эта сцена напомнила многим эмоциональные моменты мундиаля 2022 года в Катаре.

Роналду: «Я отдал всего себя, моя совесть чиста»

В послематчевом интервью легенда футбола высказался о своем пути на международной арене. «Я расстроен тем, что покидаю чемпионат мира таким образом. Я отдал всего себя, сделал все, что было в моих силах. Да, это был мой последний мундиаль, но сейчас я не хочу принимать решения на эмоциях», — подчеркнул нападающий.

Роналду также вспомнил достижения, которых он добился за 23 года выступлений за сборную Португалии. По его словам, до его прихода Португалия не выигрывала крупных трофеев. Футболист открыто заявил, что считает победу на чемпионате Европы 2016 года успехом, сопоставимым с Кубком мира.

Согласно статистическим данным, Криштиану Роналду принял участие в шести чемпионатах мира, забив в общей сложности 11 голов. Однако его результативность в стадиях плей-офф до сих пор остается предметом дискуссий среди критиков. В последнем матче против Испании он отыграл все 90 минут и нанес три удара, но не смог преодолеть сопротивление вратаря Унаи Симона.

В португальском футболе начинается новая эра

После этого поражения главный тренер сборной Португалии объявил об отставке. Теперь перед футбольной федерацией страны стоит задача обновить состав и назначить нового тренера для отборочного цикла чемпионата Европы. Учитывая возраст Роналду (на момент Евро-2028 ему будет 43 года), ожидается, что внимание команды будет сосредоточено на воспитании лидеров нового поколения.

Для португальского футбола это оценивается не просто как конец одного турнира, а как завершение целой великой эпохи. Хотя Криштиану Роналду заявил, что возьмет время на раздумья о своем будущем в сборной, его участие в мундиалях официально вошло в историю.