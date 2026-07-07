Шавкат Мирзиёев: «Самый верный путь к миру — это просвещение»
Президент Шавкат Мирзиёев направил приветствие участникам I Международного форума исламской цивилизации, который впервые проходит в Узбекистане.
Глава государства подчеркнул, что в нынешних сложных глобальных условиях наука, образование и просвещение являются важнейшей опорой мира, взаимопонимания и устойчивого развития.
Проведение форума имеет историческое значение
Президент оценил проведение форума в Центре исламской цивилизации в Узбекистане как глубоко историческое и символическое событие.
По его словам, данная конференция свидетельствует о растущем интересе мирового сообщества к богатому духовному, научному и культурному наследию исламской цивилизации.
Идея «Просвещение против невежества» остается актуальной
Шавкат Мирзиёев отметил, что в то время, когда человечество достигает огромных успехов в науке и технологиях, оно также сталкивается с серьезными испытаниями, такими как конфликты, экстремизм, исламофобия и противоречия между культурами.
Президент подчеркнул, что инициатива «Просвещение против невежества», выдвинутая с трибуны ООН в 2017 году, не утратила своей значимости и сегодня.
По его мнению, именно наука, образование, культура и высокие моральные ценности способны обеспечить мир и социальное согласие на земле.
Узбекистан — родина великих ученых
Глава государства напомнил, что земля Узбекистана является родиной ученых, внесших неоценимый вклад в развитие мировой науки и исламской цивилизации.
Было отмечено, что наследие таких мыслителей, как Мухаммад Хорезми, Ахмад Фергани, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сино, Мирзо Улугбек, Алишер Навои, Имам Бухари и Имам Термизи, до сих пор имеет огромное значение для всего человечества.
Заложен фундамент Третьего Ренессанса
Президент сообщил, что в Новом Узбекистане осуществляются масштабные реформы по созданию фундамента Третьего Ренессанса.
Было отмечено, что изучение, сохранение и продвижение на международном уровне богатого наследия исламской цивилизации стали одним из приоритетных направлений государственной политики.
Призыв к международному сотрудничеству
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Центр исламской цивилизации стал открытой интеллектуальной площадкой, объединяющей ученых, исследователей и просветителей из разных стран.
Глава государства призвал всех международных партнеров к дальнейшему расширению связей в научной и гуманитарной сферах.
Основная идея обращения Президента ясна: мир в мире укрепляет не оружие, а знания и просвещение.
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