В Ташкенте задержали парня, угнавшего Спарк ради онлайн-игр

·32·Общество
В Ташкенте задержали парня, угнавшего Спарк ради онлайн-игр

В Ташкенте правоохранительные органы задержали мужчину, который угнал чужой автомобиль, чтобы заработать денег на онлайн-игры. Об этом сообщила пресс-служба столичного Управления безопасности дорожного движения.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел в Юнусабадском районе. Подозреваемый угнал автомобиль марки Спарк, находившийся на автомойке, без разрешения владельца.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска ГУВД Ташкента и отдела розыска УБДД, автомобиль был найден на территории Бектемирского района, а подозреваемый задержан.

По предварительным данным следствия, задержанный работал на автомойке и планировал разобрать автомобиль на запчасти, продать их, а вырученные средства потратить на онлайн-игры.

В настоящее время по данному факту проводятся доследственная проверка и процессуальные действия.

Столичное УБДД еще раз напомнило водителям о необходимости не оставлять транспортные средства без присмотра, не доверять ключи посторонним лицам и строго соблюдать правила безопасности.

ТашкентЮнусабадSparkБектемирУправление безопасности дорожного движения
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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