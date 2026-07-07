На Чарваке запечатлели редкую полную радугу

·46·Общество
На Чарваке запечатлели редкую полную радугу

Полная радуга, появившаяся над Чарвакским водохранилищем, привлекла внимание местных жителей и отдыхающих. Природное явление было заснято под таким углом, что оба конца радуги отчетливо видны в кадре.

Подобные снимки встречаются относительно редко. Это связано с тем, что для наблюдения полной радуги необходимо идеальное совпадение положения капель дождя, солнечного света и наблюдателя.

По словам специалистов, солнечные лучи преломляются в мельчайших каплях воды, остающихся в воздухе, и расщепляются на спектр цветов. В результате на небе появляется цветная дуга. Радуга выглядит наиболее ярко, когда солнце находится позади наблюдателя, а капли дождя — впереди.

На фотографиях, сделанных на Чарваке, водохранилище, горы и радуга создают единый живописный пейзаж. Кадры за короткое время стали популярными в социальных сетях.

Чарвак
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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