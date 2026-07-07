В Ташкенте в доме покойного нашли 19 ружей

В Ташкенте двое граждан добровольно сдали правоохранительным органам огнестрельное оружие и боеприпасы, принадлежавшие их покойным родственникам. Об этом сообщила Служба государственной безопасности.

Согласно данным, житель Яккасарайского района столицы 1981 года рождения в ходе осмотра дома, где проживал его покойный отец, обнаружил большое количество огнестрельного оружия и комплектующих к нему.

Он добровольно передал правоохранительным органам 1 винтовку, 19 охотничьих ружей, 13 стволов и колодок, 117 боеприпасов, а также другие запасные части к оружию.

Кроме того, жительница Мирабадского района 1960 года рождения также сдала государственным органам оружие, оставшееся от покойного супруга. Ею были переданы уполномоченным органам 2 охотничьих ружья и 181 боеприпас.

Служба государственной безопасности призвала граждан соблюдать требования законодательства и напомнила, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия и боеприпасов имеет важное значение для предотвращения правовой ответственности.