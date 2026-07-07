Планируется изменение букв «O‘», «G‘», «Sh» и «Ch» в алфавите

·0·Общество
Планируется изменение букв «O‘», «G‘», «Sh» и «Ch» в алфавите

В Узбекистане Законодательная палата приняла законопроект об изменении узбекского алфавита, основанного на латинской графике. Одобренный депутатами документ направлен на рассмотрение в верхнюю палату парламента, сообщает Uz24.uz.

Проект предусматривает обновление состава действующего алфавита и формы написания некоторых букв. Нынешний алфавит состоит из 26 букв и трех буквосочетаний.

В предлагаемом новом порядке алфавит будет состоять из 28 букв и одного апострофа. Планируется изменить написание букв «O‘» и «G‘», а также звуков «Sh» и «Ch».

Предложено исключить буквосочетание «Ng» из действующего алфавита как отдельную единицу. Кроме того, могут быть уточнены правила написания и использования некоторых букв.

В ходе обсуждений депутаты отметили необходимость поэтапной реализации реформы, а не одномоментной. На этом основании паспорта, свидетельства и другие официальные документы, выданные до вступления закона в силу, сохранят срок своего действия.

Также не потребуется немедленная замена находящихся в обращении денежных знаков, ценных бумаг, символики государственных органов, вывесок и указателей. Их можно будет использовать до истечения установленного срока.

Этот порядок устранит необходимость одновременной переработки документов, бланков и других средств в организациях. В результате ожидается снижение расходов, связанных с внедрением реформы алфавита.

Документ может вступить в силу после того, как будет одобрен Сенатом и пройдет последующие законодательные процедуры.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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