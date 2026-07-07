Неймар завершил карьеру в сборной: отец обратился к звездной звезде футбола

·48·Спорт
Неймар завершил карьеру в сборной: отец обратился к звездной звезде футбола

Легендарный нападающий сборной Бразилии Неймар объявил о завершении своей международной карьеры после неудачи на чемпионате мира 2026 года. Неожиданное поражение от сборной Норвегии со счетом 1:2 на стадионе «Метлайф» вынудило «пентакампеонов» завершить турнир уже на стадии 1/8 финала. Это стало худшим результатом для Бразилии на мундиалях с 1990 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По окончании встречи 34-летний Неймар озвучил свое решение. Несмотря на то, что в последние минуты матча он реализовал пенальти, доведя число своих голов за сборную до 80, это не спасло команду от поражения. После матча, в котором Эрлинг Холанд оформил дубль, Неймар не смог сдержать слез и в общении с журналистами кратко резюмировал: «Все кончено».

Уход легенды и просьба отца

Это решение Неймара потрясло весь футбольный мир. Однако отец футболиста, Неймар Сантос-старший, через социальные сети обратился к сыну с эмоциональным посланием, призвав его не уходить из футбола окончательно. По сообщению Goal.com, отец попросил сына продолжить клубную карьеру и продолжать выходить на поле ради семьи и болельщиков.

«Как отец, я прошу тебя об одном. Ней, пожалуйста, продолжай играть в футбол», — написал отец футболиста. Это обращение появилось на фоне того, что Неймар в последние годы морально истощен из-за проблем с травмами и даже задумывается о завершении карьеры на клубном уровне. К слову, Неймар был включен в окончательную заявку сборной Бразилии под руководством Карло Анчелотти после длительного процесса восстановления.

Неймар оставил неизгладимый след в истории бразильского футбола. За 16 лет международной карьеры он провел 130 матчей, забил 80 голов и отдал 59 результативных передач. Он обошел легендарного Пеле по количеству голов, став лучшим бомбардиром в истории страны. Также в его активе золотые медали Кубка конфедераций 2013 года и Олимпийских игр 2016 года.

Серия поражений от европейцев

Поражение от Норвегии в очередной раз обнажило кризис в бразильском футболе. Это стало седьмым подряд поражением «Селесао» от представителей Европы в плей-офф чемпионатов мира. Несмотря на то, что Неймар принял участие в четырех мундиалях, он так и не смог завоевать заветный трофей.

Пока будущее Неймара в клубе остается под вопросом. Болельщики и эксперты надеются, что он прислушается к словам отца и продолжит выступать на высоком уровне еще как минимум несколько сезонов. Для футбольных фанатов из Узбекистана действия Неймара на поле всегда приносили удовольствие, ведь он считается одним из самых талантливых технических мастеров нашего времени.

НеймарБразилияФутболЧМ-2026Трансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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