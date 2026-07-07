Стало известно о контактах «Реала» с Энцо Фернандесом...
Ранее «Реал Мадрид» официально опровергал информацию о том, что работает над трансфером полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса.
Однако, согласно новым данным, представители «Королевского клуба» изучили ситуацию вокруг аргентинского футболиста и провели предварительные переговоры с его агентами.
Несмотря на официальное опровержение, контакт был
Как сообщает издание TEAMtalk, руководство «Реала» связывалось с представителями Энцо Фернандеса.
При этом после первых бесед переговоры не перешли в серьезную стадию и не дошли до официального предложения.
Энцо больше не является главной целью
По данным источника, руководство «Реала» высоко оценивает уровень 25-летнего полузащитника.
Однако на данный момент Энцо Фернандес не входит в число главных целей клуба на летнее трансферное окно. В связи с этим вероятность перехода аргентинца в мадридский клуб в ближайшее время снизилась.
Вариант с Родри также не на повестке дня
Еще одно имя, которое связывают с «Реалом» — полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Но, по информации TEAMtalk, испанский футболист также пока не рассматривается мадридцами как реальный вариант для трансфера.
Результаты Энцо в прошлом сезоне
В прошлом сезоне Энцо Фернандес провел 54 матча во всех турнирах.
В этих играх он:
забил 15 голов;
отдал 7 голевых передач.
«Реал», возможно, и следил за Энцо и контактировал с его представителями, но пока серьезных трансферных шагов в этом направлении не ожидается.
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