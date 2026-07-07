Стало известно о контактах «Реала» с Энцо Фернандесом...

Ранее «Реал Мадрид» официально опровергал информацию о том, что работает над трансфером полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса.

Однако, согласно новым данным, представители «Королевского клуба» изучили ситуацию вокруг аргентинского футболиста и провели предварительные переговоры с его агентами.

Несмотря на официальное опровержение, контакт был

Как сообщает издание TEAMtalk, руководство «Реала» связывалось с представителями Энцо Фернандеса.

При этом после первых бесед переговоры не перешли в серьезную стадию и не дошли до официального предложения.

Энцо больше не является главной целью

По данным источника, руководство «Реала» высоко оценивает уровень 25-летнего полузащитника.

Однако на данный момент Энцо Фернандес не входит в число главных целей клуба на летнее трансферное окно. В связи с этим вероятность перехода аргентинца в мадридский клуб в ближайшее время снизилась.

Вариант с Родри также не на повестке дня

Еще одно имя, которое связывают с «Реалом» — полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Но, по информации TEAMtalk, испанский футболист также пока не рассматривается мадридцами как реальный вариант для трансфера.

Результаты Энцо в прошлом сезоне

В прошлом сезоне Энцо Фернандес провел 54 матча во всех турнирах.

В этих играх он:

забил 15 голов;

отдал 7 голевых передач.

«Реал», возможно, и следил за Энцо и контактировал с его представителями, но пока серьезных трансферных шагов в этом направлении не ожидается.