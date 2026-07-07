12-летний школьник из Ферганы выиграл Кобалт, набрав высший балл

·32·Общество
12-летний школьник из Ферганы выиграл Кобалт, набрав высший балл

12-летний талантливый школьник из Ферганской области Муроджонов Жасурбек показал лучший результат по математике и стал обладателем ценного приза — автомобиля Кобалт.

Юный эрудит продемонстрировал глубокие знания и талант на престижном конкурсе, набрав самый высокий балл среди всех участников. Его выдающийся результат был по достоинству оценен жюри, и он был награжден автомобилем Кобалт в качестве победителя.

Это достижение стало радостным событием не только для Жасурбека и его семьи, но и для жителей Ферганской области. Трудолюбие, тяга к знаниям и целеустремленность юного ученика служат примером для многих его сверстников.

Успех Жасурбека широко обсуждается в социальных сетях, где пользователи искренне поздравляют его и желают ему еще больших успехов в учебе и жизни.

Джасурбек МуроджоновФерганаCobalt
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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